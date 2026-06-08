חבר ועדת החוץ והביטחון, ח"כ עמית הלוי (הליכוד), פנה לראש הממשלה בנימין נתניהו בדרישה לשנות את מטרות התקיפה הישראלית באיראן ובלבנון, ולהעביר את מרכז הכובד לפגיעה בתשתיות הכלכליות, האזרחיות והדתיות של המשטר האיראני ושלוחותיו.

בפתח פנייתו בירך הלוי את ראש הממשלה על התנהלותו מול הלחצים הבינלאומיים: "אני מברך על העמידה האיתנה של ראש הממשלה נגד התכתיבים האיראניים והלחצים הבינלאומיים, כפי שעמד בעוצמה לאורך כל המלחמה".

לדבריו, יש להפיק לקחים מהמערכות הקודמות ולשנות את אופי התקיפות: "אנחנו חייבים להפיק לקחים מהפעמים הקודמות ולשנות את יעדי התקיפות שלנו באיראן. התקיפות צריכות להיות ממוקדות בעיקר בתשתיות, ולא באמל"ח שצומח על גביהן".

במכתבו פירט הלוי שורה של יעדים שלדבריו יש לתקוף כדי לערער את יציבות המשטר בטהרן: "יש לפגוע בנמלים, בבתי הזיקוק, בצינורות הנפט, במפעלי התעשייה השונים, ובמוסדות השלטון כמו משרדי הממשלה, כלי התקשורת ובמסגדים ומוסדות הדת שמטיפים להשמדת ישראל".

הוא קרא ליישם גישה דומה גם בלבנון נגד חיזבאללה. לדבריו, אין להסתפק בפגיעה במשגרי רקטות ובמחסני נשק, אלא לעבור לפגיעה בתשתיות האזרחיות והכלכליות המאפשרות את פעילות הארגון.

"יש לתקוף את הבנקים, חברות הבנייה והנדל"ן, מפעלי התעשייה האזרחית, שדות הסמים ומוסדות הדת, החינוך והבריאות שלהם", טען. לדבריו, פגיעה בתשתיות אלו תחליש את האחיזה של חיזבאללה במרחב הלבנוני.

את פנייתו חתם בקביעה כי מטרת המלחמה צריכה להיות ממוקדת בהכרעת האויב: "המטרה צריכה להיות מוגדרת בצורה ברורה כמו בכל מלחמה: השמדת האויב ולא הרחפן. זה לחלוטין בכוחנו - גם באיראן, ובוודאי שבסביבה הקרובה בלבנון".