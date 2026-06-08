חבריו מעולם המסעדנות והקולינריה מתקשים לעכל את הירצחו של המסעדן חיים קלומיטי אתמול בפיגוע הירי באזור השרון.

קלומיטי, בן 55 מצור נתן וחבר כיתת הכוננות ביישובו, הותיר אחריו את אשתו חמוטל ואת שלוש בנותיו, אביגיל, נעמי ועמליה ומעגל רחב של חברים, עובדים ושותפים.

קלומיטי היה שף ומסעדן מוכר שפעל במשך שנים רבות בתחום. הוא היה מבעלי קייטרינג צ'ה, הקים את מסעדת הפסטה פיורי והיה בין בעלי ההמבורגרייה גוז' גוז', שנפתחה לפני מספר שבועות בלבד בתחנת דלק בין אבן יהודה לבית יצחק.

המסעדן שגיא טריגר, שהיה בעבר שותפו של קלומיטי, סיפר על אדם יוצא דופן שהקדיש את חייו לאחרים. "יש אנשים שאף אחד לא יכול להגיד עליהם מילה לא טובה? זה חיים קלומיטי. איש נדיר, אדם טוב לב בצורה מטורפת שעזר לכל אדם בעולם - אם הוא מכיר אותו ואם לא. הראשון בפרונט ולהילחם ולעזור, כמו אתמול", אמר בשיחה עם 'ynet'.

טריגר סיפר כי השניים הכירו במהלך שירות המילואים ובהמשך הפכו לשותפים עסקיים במשך 13 שנים. "הוא זה שהכניס אותי לעולם הבשר. איבדנו בן אדם נדיר, אין הרבה כאלה. הוא היה קרוב ללבי מאוד, חלק ממני, כמו משפחה. חבר נפש שהוא כמו אח גדול".

הוא הוסיף: "איבדנו בנאדם נדיר, אין הרבה כאלה. הוא היה קרוב ללבי מאוד, חלק ממני, כמו משפחה. חבר נפש שהוא כמו אח גדול. הוא הכיר לי את התחום ומשם הלכתי והגעתי לאן שהגעתי. אין לאף אחד בעולם יכולת להגיד עליו מילה לא טובה".

גם שותפיו של קלומיטי בקבוצת גוז' ודניאל נפרדו ממנו בכאב: "חיים היה אדם אהוב, חבר, שותף, בעל לב רחב וערכים, אשר הותיר חותם עמוק כל אדם אשר הכיר. מותו הטרגי הותיר כאב עצום וחלל גדול בקרב אוהביו ובלבנו".

מסע הירי שבו נרצח קלומיטי החל בתחנת דלק באזור כוכב יאיר, שם נפצעו שני בני אדם באורח קשה ובינוני. בהמשך אותר פצוע נוסף בכניסה לצור יצחק, ולאחר מכן אותרו שני נפגעים בכביש 5533 סמוך לצור נתן, בהם קלומיטי שנפצע באורח אנוש ובהמשך נקבע מותו.