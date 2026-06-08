ראש מועצת שומרון, יוסי דגן, קורא למשטרת ישראל לשחרר באופן מיידי את בעלי החווה שנעצרו לאחר האירוע בסוף השבוע בחווארה.

לדבריו, בעלי החווה פעלו לאורך האירוע בתיאום מלא עם הצבא ועם גורמי הביטחון, ולא היו מעורבים במעשי האלימות שהתרחשו במקום.

על פי עדותו של קצין הביטחון האזורי במועצה האזורית שומרון, שהוקפץ לאירוע, בעלי החווה פעלו בשיתוף פעולה עם הכוחות בשטח ואף ניסו להרגיע את האלימות. במועצה טוענים כי בעלי החווה גילו שכ־75% מעדרם נגנב, עדכנו את הצבא ואת גורמי הביטחון ויצאו לחפש את העדר בתיאום עם הכוחות.

בהמשך איתרו את העדר שנגנב מהם, ובשלב זה, על פי הדיווחים, הגיעו למקום עשרות ערבים, חלקם מצוידים באמצעים חדים, והחלו ליידות אבנים לעבר בעלי החווה. לפי המידע שנמסר, בעל החווה שחש איום על חייו ביצע ירי באוויר.

במהלך האירוע הגיעו למקום גם רעולי פנים יהודים, ועל פי סרטונים שפורסמו ברשתות החברתיות חלקם היו מעורבים במעשי אלימות נגד ערבים. במועצה האזורית שומרון הדגישו כי הם מגנים את מעשי האלימות ופועלים נגד תופעות מסוג זה פעם אחר פעם.

לאורך שעות אחר הצהריים והלילה תחקר דגן את האירוע יחד עם אגף הביטחון של המועצה. לאחר התחקור אמר, "המסקנות ברורות: האלימות בוצעה על ידי אנשים שהגיעו ברכבים מבחוץ רעולי פנים, בשום אופן לא על ידי בעלי החווה שפעלו כנדרש יחד עם הצבא. אי אפשר לעצום עיניים מול העובדה שבעלי החווה הם אלו שנפגעו מגניבת העדר".

דגן הוסיף, "אני מגבה באופן מלא את בעלי החווה. המעצר של בעלי החווה משדר מסר שגוי. במקום למקד את האכיפה כלפי מי שביצעו את הגניבה, כלפי מי שיידו אבנים וכלפי מי שלכאורה היו מעורבים במעשי האלימות שתועדו, נעצרו דווקא האנשים שפעלו בשקיפות מלאה מול גורמי הביטחון".

עוד אמר, "אותם רעולי פנים שפעלו באלימות - המשטרה חייבת לפעול נגדם. המעצר של בעלי החווה שברור שבוודאי שלא היו מעורבים בשום מעשה של אלימות, אינו מקובל והוא טעות גדולה. אני קורא למשטרת ישראל לשחרר אותם ולפעול נגד האחראים האמיתיים לאלימות ולהפרות החוק".