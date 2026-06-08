נציגת משרד רה״מ פורצת בבכי ערוץ כנסת

נציגת משרד ראש הממשלה פרצה בבכי ויצאה מאולם הדיונים של ועדת הכספים, לאחר שיו"ר הוועדה, חבר הכנסת חנוך מילביצקי, נזף בה ולעג לה בפני הנוכחים.

האירוע החריג תועד במהלך ישיבה רשמית של הוועדה, שבה הטיח חבר הכנסת מילביצקי האשמות בנציגת משרד ראש הממשלה בטון תקיף במיוחד.

"את נותנת שתיים-שלוש פריטים ונעצרת", הטיח מילביצקי. הוא הוסיף בלעג, "כשמבקשים פירוט, תיתני בבקשה פירוט מסודר - לא כל דבר לעצור ולחכות אולי יבוא המשיח בדרך".

בהמשך דבריו החריף את הטון והמשיך להשתלח בנציגה שהציגה את הנתונים. מילביצקי אמר לה, "את מעכבת זמן, את מבזבזת זמן, מה את מצפה? שלא נספור ונבין שלא נתת לנו הכול? תיתני פירוט מלא כמו שצריך בצורה מסודרת, באמת, די".

הנציגה הממשלתית ניסתה לענות לטענותיו של חבר הכנסת ולפרט את הנתונים שברשותה, אך השתנקה מבכי בעקבות הדברים ויצאה אל מחוץ לחדר הדיונים.

התיעוד מתוך הועדה הופץ ברשתות החברתיות, ועורר גל תגובות של זעם ומחאה מצד גולשים רבים נגד התנהלותו של חבר הכנסת.