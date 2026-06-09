ביום שלישי א' תמוז, יתקיים כנס וירטואלי מרתק של מכון 'עומק הקשר' בו תחשוף מייסדת המכון נחמה ביטקובר את יסודות השיטה שעזרה לעשרות מבוגרות המכון, להשתלב בתחום אימון רגשי בדרך לחתונה ולפתוח קליניקות מצליחות ברחבי הארץ. זו הזדמנות נדירה למי שמעוניינת להכיר את השיטה מקרוב.

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שיטת 'עומק הקשר' צברה לה מוניטין מעולה, בזכות ההצלחה המוכחת בליווי בנות לחופה, כאשר מעל 2000 זוגות זכו להקים בית בעקבות תהליך עומק שעברו עם מאמנות עומק הקשר.

הפופולריות של השיטה גרמה לביקוש גדול למאמנות בוגרות המכון. בעקבות הביקוש החליטה מנהלת המכון הגברת נחמה לפתוח מחזור נוסף של תוכנית ההכשרה המבוקשת בה רוכשות הבוגרות מקצוע המשלב בין שליחות לפרנסה מכובדת.

"המיוחדות של הקורס זה שנותנים לך כלים מעשיים ולא סתם תאוריות", מספרת גאולה מילס, בוגרת המכון ובעלת קליניקה מצליחה. "כבר במהלך הלימודים נתנו לנו לעשות פרקטיקום אמיתי וללוות בנות, כך את לומדת להכיר את החסמים והבעיות מתוך מקרים אמיתיים ולא רק בתאוריה".

גאולה מוסיפה כי "בזכות התהליכים שעברתי בתוכנית קיבלתי ביטחון לצאת לדרך: עם כלים, עם תמיכה, ואפילו עם מעט ניסיון, ומיד פתחתי קליניקה משלי . זכיתי מאז ללוות עשרות בנות בתהליכים משמעותיים, וגם לראות אותן מגיעות ליעד- לחתונה!".

מתוך הקורס צילום: מאיר אליפור

בין בוגרות המכון ניתן למצוא מחנכות שמינית, רבניות, מרצות במדרשה, וכמובן מטפלות ומאמנות שבאו להרחיב את סל הכלים שלהן ולהתמקצע באימון רגשי בשיטת עומק הקשר. "עבדתי כאם בית במדרשה, נושא השידוכים היה קרוב לליבי, רציתי כלים יותר מקצועיים לעזור לבנות, ואולי להיכנס לתחום", משתפת שרה סתיו, מאמנת בכירה ומנחת סדנאות בתחום.

"תוך כדי הלימודים כבר התחלתי להשתמש בכלים עבור הבנות במדרשה, עם סיום הלימודים החלו להפנות אלי בנות מהמכון, וכך לאט לאט נכנסתי עמוק לתחום. כיום ברוך ה' אני מתפרנסת מהתחום, גם באימונים פרטיים וגם במסירת סדנאות ושיעורים". כיום שרהל'ה זכתה ללוות מאות בנות בדרך הזו, חלקן הגדול נשואות ומאושרות.

רננה בלעיש, בוגרת המכון, עובדת סוציאלית ומאמנת רגשית משתפת שהיתרון הגדול של תוכנית ההכשרה מבית עומק הקשר, זה הסטאז' והיכולת להתנסות בכלים שלמדו בעולם האמיתי, "הסטאז' היה מדהים. מלווה בהדרכה צמודה. ממש לקפוץ למים ולהתחיל לשחות".

גם שיראל שקלים מוסיפה ואומרת - ''אחרי המון שנים כעו''סית בשירות הציבורי, היה מאוד חסר לי המקום של התעסקות בטוב, ראיית הטוב, תהליך שהוא חיובי, דגש על כוחות, על עוצמות. יש בזה משהו ממגנט שהוא בעצמו מרפא. כל קורס יצאתי ואמרתי - וואו. זה מכשיר אותנו ממש לעבודה בשטח. הכלים כל כך מדויקים... השתמשתי בזה עם אחת המתאמנות. תוך חצי שעה הגעתי לכאלה עומקים שלא הייתי מאמינה שאפשר להגיע אליהם''.

לסיום יש לשרה מסר חשוב למי שמתלבטת האם להיכנס לתחום של אימון רגשי לרווקות, "אם את מרגישה שליחות בתחום של הרווקות- זה מקום נפלא להתחיל בו את הדרך גם אם אין לך הכשרה קודמת. יש שילוב מנצח של אימון, כלים טיפוליים עמוקים, והרבה פרקטיקה והדרכה. זו שליחות מדהימה וגם פרנסה טובה".

הכנס יתקיים כאמור ביום שלישי, א' תמוז בשעה 20:00 בזום. מה בתוכנית? מנהלת המכון נחמה ביטקובר שתחשוף את 7 היסודות להצלחה באימון רגשי, פאנל מרתק של בוגרות המכון שישתפו מתוך הניסיון שלהן כיצד אפשר לפתוח קליניקה מצליחה. הערב ילווה בקטעי תיאטרון מרגשים מתוך הקליניקה, עם תיאטרון מידלע האגדי.