רעות בן גיגי תושבת השומרון, שביתה נפגע מהדף הטיל האיראני הבוקר (שני) שוחחה עם ערוץ 7 וסיפרה על התחושות בשעות שאחרי הפגיעה.

"אנחנו עדיין מעכלים, מודים על הניסים, כי אין דרך אחרת להסביר כיצד כולם כאן יצאו ללא פגע ומתאוששים", אומרת בן גיגי.

היא משחזרת את אירועי הבוקר. "הייתה התרעה מקדימה באזור שבע בבוקר. בעלי ואני לקחנו את הילדים והלכנו למיגונית היחידה שיש לנו ביישוב עבור 40 משפחות. ממש רגע לפני שנכנסנו היה פיצוץ אדיר, כזה שאתה נופל ממנו מהרגליים, מרים את עצמך וממשיך כי אתה חייב להגן על עצמך והילדים. בשלב הזה עוד לא הבנו מה קרה. הבנו שזה היה קרוב אבל לא את גודל הנזק. כשעוד ועוד תושבים הגיעו הם סיפרו על הנזקים אצלם. כשיצאנו הבנו את גודל הנס וגודל הנזק.

אצלי בבית זה נגמר, ברוך השם, בספרים ומדפים אבל יש לנו שכנים שהבתים שלהם נהרסו. כולנו מתגוררים בקרוואנים, בבתים בבנייה קלה והנזק גדול", מוסיפה בן גיגי.

המיגונית שבגבעה בה היא מתגוררת, לדבריה, אינה מספקת את הפתרון ההולם באמת לאיומים כמו טילים מאיראן או מלבנון. "מיגונית הגיעה לכאן לא מזמן. יש לנו גבעה יחסית גדולה ויש חברות שלא הספיקו להגיע כי זה לא מרחק הליכה ברגל. זו לא אופציה מניחה את הדעת ומספיקה כדי להגן על ילדים ומשפחות. זה מאוד מלחיץ".

כשהיא נשאלת האם לדעתה צריך ליישר קו עם הנשיא טראמפ ולא להמשיך ולתקוף באיראן משיבה בן גיבי "אני אומרת שאין מה להירגע. צריך להחזיר בכל הכוח, שהם יבינו שאסור להם להתעסק איתנו. זה צריך להיות מאוד ברור - כדי שיבינו מי אנחנו ולמה אנחנו מסוגלים. גם אם נשלם מחיר - באיבוד השגרה לילדים, בעובדה שאין עבודה מסודרת, אנחנו מוכנים לספוג את זה - אם יהיה מדובר בניצחון מוחץ".