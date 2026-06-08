הצהרת דובר צה"ל היום דובר צה"ל

דובר צה"ל, תא"ל אפי דפרין, מסר היום (שני) הצהרה לתקשורת בעקבות חידוש הלחימה מול איראן, לאחר יותר מ-20 שיגורים לעבר ישראל ושני גלי תקיפה שביצע חיל האוויר בשטח איראן.

בפתח דבריו אמר דפרין כי "אמש, משטר הטרור האיראני הפר את הפסקת האש לאחר חודשיים. הוא פתח באש וירה לעבר ישראל". לדבריו, בעקבות השיגורים יצא צה"ל לשני גלי תקיפה נגד מטרות של המשטר האיראני.

לדבריו, בגל התקיפה הראשון תקפו עשרות מטוסי קרב מערכות הגנה אווירית של איראן במטרה לפגוע בשכבת ההגנה של המשטר. בגל התקיפה השני הותקף המתחם הפטרוכימי במאהשהר שבדרום-מערב איראן.

דפרין ציין כי במתחם יוצרו חומרים ורכיבים חיוניים לתוכנית הטילים של המשטר האיראני. "בחודשיים האחרונים מאז הפסקת האש, צה"ל החזיק בכוננות שיא ובמוכנות מלאה ומוחלטת לחזרה ללחימה באיראן", אמר.

לדבריו, צה"ל נערך למגוון רחב של תרחישים, ובהם גם התרחיש שהתממש עם חידוש הירי לעבר ישראל. "מימשנו את ההיערכות המבצעית שלנו ופעלנו על פי תוכנית. חיל האוויר פעל באופן מיידי ותקף בעוצמה. זוהי יכולת מבצעית חסרת תקדים".

דובר צה"ל הדגיש כי ישראל רואה במהלך האיראני ניסיון ליצור משוואה חדשה באזור. "משטר הטרור האיראני בחר שוב בטרור ומנסה לייצר מציאות של משוואות. הוא מקשר את הירי שלו לעבר ישראל כתגובה לתקיפה שביצענו בדאחייה אתמול, וכביכול מגן על הפרוקסי שלו, ארגון הטרור חיזבאללה בלבנון".

לדבריו, צה"ל נחוש להמשיך לפעול נגד כל איום. "צה"ל נחוש להסיר כל איום על ביטחון ישראל, בכל מקום ובכל זמן. אנחנו פועלים כדי להעמיק את הפגיעה במשטר ולהחליש אותו".

דפרין פנה גם לציבור הישראלי והודה על התמיכה בצבא. "אזרחי ישראל, אני רוצה להודות לכם על החוסן והגיבוי שאתם נותנים לנו, לצה"ל, פעם אחר פעם. חשוב לנו שתדעו - אנחנו עושים הכול כדי להגן ולשמור על ביטחונכם".

בסיום דבריו ציין כי הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר ממשיך לנהל את המערכה יחד עם מפקדי צה"ל, מקיים הערכות מצב ונמצא בקשר רציף עם מקביליו. "גם ברגעים אלו כלל מפקדי וחיילי צה"ל ממשיכים לפעול בלבנון, ברצועת עזה, ביהודה ושומרון ובכלל הזירות, גם בהתקפה וגם בהגנה. נערכנו למערכה הזו ויש לנו תכלית ברורה - להגן על ביטחונכם".