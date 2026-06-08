אלקנה נחמני, מתושבי גבעת אור מאיר שבבנימין, מספר כי היסס בתחילה לפרסם את התיעוד שהביא לדבריו לחשיפת המתרחש באזור. "כל מי שהתייעצתי איתו אמר לי לעזוב את הסיפור ולא להיכנס להרפתקה הזאת", הוא אומר. "אבל כשראיתי איך הם חוסמים דרך ראשית, משמידים את ההר ומגלגלים מיליונים על הגב שלנו - הבנתי שאסור לשתוק".

גבעת אור מאיר הוקמה לפני כשנתיים על רכס בעל חשיבות אסטרטגית סמוך ליישוב עפרה. לדברי תושביה, מטרת הקמתה הייתה לחזק את הנוכחות היהודית באזור ולמנוע השתלטות על שטחים פתוחים במרחב. מאז הקמתה מתמודדים התושבים עם שורה של אתגרים, ובהם פשיטות אכיפה, ניסיונות פינוי, עימותים מול גורמים באזור ותנאי שטח מורכבים.

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אלקנה נחמני על ההפקרות בגבעות באדיבות המצלם

למרות הקשיים, בגבעה מציינים כי הפעילות במקום נמשכת באופן רציף. לטענתם, הנוכחות היומיומית בשטח מאפשרת שמירה על כ-6,000 דונם בלב חבל בנימין. בנוסף, הם מצביעים על מאות דונמים של קרקע חקלאית שעובדו בעבר בידי ערבים וכיום מעובדים על ידי תושבי המקום, לצד התרחבות הדרגתית של הגרעין המתגורר בגבעה.

בגבעת אור מאיר מדגישים כי לצד עבודות החקלאות והמרעה, מתקיימת גם פעילות שמירה קבועה באזור. לדבריהם, הנוכחות במקום מסייעת לחיזוק הביטחון במרחב הסמוך לכביש 60 ולשמירה על רצף ההתיישבות באזור.

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כעת מבקשים התושבים להתקדם לשלב הבא בפיתוח הגבעה. התוכנית כוללת ביסוס תשתיות קבועות, ובהן מערכות מים וחשמל, שיאפשרו קליטת משפחות נוספות והרחבת הפעילות במקום. לדברי נחמני, "בכירים ברש"פ מגיעים עם כוח, כסף והשפעה. ואנחנו עומדים שם לבד בחזית מול השחיתות וההרס של המחצבות".

לדבריו, הפעילות בגבעה נשענת על מאמץ יומיומי של תושבים ומתנדבים, הכולל עבודת שטח, מרעה, שמירה ותחזוקה שוטפת. "המאבק הזה הוא שלנו כולנו", הוא אומר. "כל שקל שנאסף הולך ישירות לשטח - לתשתיות, לציוד ולחיזוק הנוכחות במקום".