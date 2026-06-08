הרב דוד הופשטטר, נשיא תנועת 'דרשו' העולמית, הכריז אתמול על הקמת פורום יהודי עולמי למאבק באנטישמיות.

הפורום יאגד ראשי ישיבות, מנהיגים יהודים ואנשי ציבור מהקהילות החרדיות והיהודיות ברחבי העולם, במטרה לגבש חזית אחידה מול גל האנטישמיות העולמי.

בלב היוזמה עומדת פגישה ממושכת שקיים הרב הופשטטר עם שגריר מארק ווקר, היועץ הראשי לחופש דת במשרד החוץ האמריקני.

ווקר הבהיר כי מכתבים ופניות כתובות אינם מספיקים עוד. "קריטי שלא רק תתקשרו לנציגיכם בקונגרס - אלא שתגיעו פיזית למשרדם ותביטו להם בעיניים. העובדה שבאתם עד לוושינגטון יוצרת השפעה שאף גישה אחרת אינה מסוגלת לשכפל", אמר.

מקים הפורום סיפר כי המיזם נשען על זיכרון אישי כואב. בשיחה עם ווקר שיתף את זכרון סבו, ניצול שואה שאיבד כמעט את כל משפחתו.

"הוא אמר לי פעמים רבות, ביגון עמוק, שלא הצליח להבין מה עשה העולם ומה עשו יהודי אמריקה בזמן שששה מיליון אחיהם נרצחו בדם קר", סיפר.

המסר שניסח לקהילה היהודית היה חד וישיר: "אל תכניסו את עצמכם למצב שבו תצטרכו להסביר לנכדיכם מדוע לא עשיתם דבר כשהייתה בידיכם היכולת לפעול."

הפורום צפוי לכנס את מושבו הפותח בשבועות הקרובים ויגבש תוכנית אסטרטגית רב-שכבתית המשלבת לובינג שקט עם נוכחות דיפלומטית ישירה במסדרונות הכוח הבינלאומיים.