פנחס ולרשטיין, מראשי גוש אמונים, פרסם מכתב גלוי להנהגת יש"ע שבו קרא למנהיגי ההתיישבות להשמיע עמדה ברורה ומעשית מול תופעות של אלימות ופגיעה ברכוש כלפי ערבים ביהודה ושומרון.

את מכתבו פתח בציטוט מדברי הרב קוק, "מי שהלאומיות הישראלית גורמת לו שנאה לאדם, באשר הוא, איננו מבין את עומק הווייתה של האומה הישראלית".

ולרשטיין כתב כי הוא פונה בעקבות פרסומים שבהם נשמעה ביקורת מצד הנהגת ההתיישבות והרבנים נגד אלימות ולקיחת החוק לידיים. לדבריו, עמדות עקרוניות אינן מספיקות אם אינן מלוות בהנחיות ברורות לציבור כיצד לנהוג בעת חשיפה לאירועי פגיעה בבלתי מעורבים או ברכושם.

הוא תהה מה משמעותה המעשית של הקריאה נגד האלימות, ושאל האם הנהגת יש"ע באמת מעוניינת "להחזיר חוק וסדר לאזור". לדבריו, כאשר אין הנחיה ברורה לציבור כיצד לפעול, נוצר רושם של "אחד בפה ואחד בלב", ואף של "קריצת הסכמה עם הפורעים".

במכתבו שאל ולרשטיין האם על תושבים לסייע לנפגעים, למנוע פגיעה או לדווח לרשויות עם כל הפרטים כאשר הם נחשפים לאירועי אלימות. הוא הוסיף כי גם אם "הפורעים כמובן לא ישמעו להנחיות הרבנים", עדיין קיימת חובה להנחות את "הציבור הנאמן למדינה ולריבונות" כיצד עליו לנהוג.

ולרשטיין ציטט ממכתבו של הרב נחום רבינוביץ' משנת תש"ע, שנכתב בראשית תופעת "תג מחיר". הרב רבינוביץ כתב אז כי קיים חשש מפני צעירים המגדירים עצמם נאמני ארץ ישראל אך פועלים באלימות, והזהיר כי "זבובי מוות אלה יבאישו את כל המערך הקדוש על ארצנו ועל עמנו".

בהמשך הזכיר ולרשטיין גם מכתב של הרב צבי יהודה קוק, שבו מחה נגד פגיעה ברוכל ערבי זקן בידי תלמידים. הוא ציטט את דבריו, "נצטערתי ונתביישתי מאוד למראה-עיניי זה", והדגיש כי עצם העובדה שהרב כתב כי "לא עלה בידי להשיגם" מלמדת על החובה למנוע אירועים מסוג זה.

לדברי ולרשטיין, המעשים הללו אינם רק פליליים אלא גם פוגעים במדינת ישראל ובמפעל ההתיישבות עצמו. הוא כתב כי "כל עשייתנו במפעל ההתיישבות הינו כלי לחיזוק הריבונות בחבלי מולדת", והוסיף כי ריבונות מחייבת "קירוב לבבות" והכרעות שיתקבלו "מדעת רוב ישראל."