שר החינוך יואב קיש הודיע היום (שני) כי מדיניות משרד החינוך היא לפעול לחזרה מהירה ככל הניתן ללמידה פרונטלית, בכפוף להנחיות פיקוד העורף ובמתווה מוגן.

הדברים נאמרו במהלך תדרוך כתבים שקיים השר לאחר סבב התייעצויות עם בכירי משרד החינוך, ראשי רשויות, נציגי מועצות אזוריות וגורמים נוספים במערכת החינוך.

לדברי קיש, הפער שנוצר בין אישור פעילות המשק ומקומות העבודה לבין המשך סגירת מוסדות החינוך אינו סביר. "אם מאשרים את פתיחת המשק בקרבה למיגון, נכון שגם מערכת החינוך תפעל במתווה מוגן", אמר.

השר הודיע כי יום שלישי יוקדש להתארגנות ולחידוש הקשר בין צוותי ההוראה לתלמידים. "הכוונה היא לחזור ביום רביעי ללמידה פרונטלית במתווה מוגן", ציין.

במשרד החינוך הדגישו כי במסגרת החזרה המתוכננת תינתן עדיפות מיוחדת לחינוך המיוחד, למסגרות לנוער בסיכון, לחינוך הבלתי פורמלי ולהיערכות לאירועי סיום שנת הלימודים.

באשר לבחינות הבגרות הודיע השר כי לא יתקיימו השבוע בגרויות. לדבריו, ההחלטה מתקבלת בהתאם למדיניות שלפיה תלמידי ישראל לא יידרשו להיבחן בבחינות בגרות חיצוניות בזמן לחימה.

במשרד החינוך ציינו כי חלק מהבחינות יידחו למועד מאוחר יותר, בעוד שבחלק מהמקצועות יבוטלו הבחינות החיצוניות ובמקומן ייקבעו ציונים פנימיים.

בהמשך הבהיר קיש כי "במידה ופיקוד העורף יכריז על חזרה לשגרה מלאה ויוסרו ההגבלות - מערכת החינוך ערוכה לחזרה מיידית ללמידה סדירה".