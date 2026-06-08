יאיר גולן, מנהיג מפלגת "הדמוקרטים", האשים את ראש הממשלה בנימין נתניהו בניסיון לדחות את הבחירות לכנסת באמצעות הסלמה ביטחונית.

בפרסום ברשת X כתב גולן כי "נתניהו הוביל את ההסלמה בלבנון כדי להבעיר את האזור ולברוח מבחירות".

לדברי גולן, "זה לא יעזור לו. הבחירות יתקיימו, הממשלה הזו תלך, וישראל תקבל בחזרה את מה שאיבדה תחת שלטונו: ביטחון". הוא הוסיף כי למרות ההישגים הצבאיים, אויבי ישראל מזהים לדבריו "מנהיג חלש וכושל".

גולן טען כי אויבי ישראל רואים "את שרשרת הכישלונות, את חוסר ההכרעה המדינית ואת הפוליטיקה האישית שמנהלת את המלחמה - ומסיקים שנתניהו חלש ואפשר לתקוף אותנו". עוד אמר כי אין לממשלה הנוכחית מנדט "לגרור את ישראל לעוד מלחמה", וכי "את ההכרעה הבאה צריכים לקבל אזרחי ישראל בקלפי".

חבר הכנסת איימן עודה טען גם הוא כי נתניהו יוזם את ההסלמה הצבאית כדי לנצל אותה במישור הפוליטי לקראת הבחירות לכנסת. לדבריו, "ברגעים אלה נתניהו יושב על הכיסא, שרה מאחוריו, ומתחנן בפני טראמפ: 'תן לי להגיב בעוצמה, אחרת אתרסק בבחירות'".

עודה תהה, "מתי ישתכנע רוב הציבור כאן שאי אפשר להמשיך כך?", והציע דרך אחרת שתבטיח ביטחון באמצעות הסכמים מדיניים ושלום בין כל עמי האזור.