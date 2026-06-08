חבר הכנסת לשעבר אלי גולדשמידט, מבכירי מפלגת העבודה בתקופת אוסלו, מתריע מפני חזרה אפשרית למתווה אוסלו אם גוש מתנגדי נתניהו ינצח בבחירות. בראיון לערוץ 7 סיפר על תהליך ההתפכחות שעבר לאחר טבח השבעה באוקטובר ועל תחושת המחויבות שלו להזהיר מפני חידוש המו"מ המדיני עם הפלשתינים.

לדבריו, הדברים נדלקו אצלו מחדש לאחר שראה פוסט של חבר הכנסת גלעד קריב ממפלגת "הדמוקרטים" שבו נכתב כי אם מפלגתו תצליח בבחירות היא תפעל לחידוש המו"מ עם הפלשתינים. גולדשמידט טען כי מפלגות השמאל-מרכז נמצאות ב"נשף מסכות", כאשר לדבריו הן מנסות להציג עצמן כנוטות ימינה תוך הימנעות משימוש במונחים כמו מדינה פלשתינית.

גולדשמידט סיפר כי רבים במחנה השמאל טוענים כלפיו כי "השתגע", אך לדבריו מדובר בהתפכחות. "כואב לי לומר את זה, כי אף אדם לא אוהב להודות אחרי שלושים שנות אמונה בכיוון מסוים, בעיקר כאשר הוא הוביל אחרים בכיוון הזה, להודות שהוא טעה", אמר.

לדבריו, טבח השבעה באוקטובר שינה לחלוטין את תפיסתו לגבי האפשרות להגיע להסדר מדיני. "השנאה, שבאה לידי ביטוי במפלצתיות של מה שעשו אנשי החמאס והאספסוף שנלווה אליהם, הייתה חגיגת מוות. הבנתי שהשנאה הזו באה ממקום מאוד עמוק ובסיסי אצל המוסלמים שסביבנו, ועם שנאה כזו אתה לא מקיים מו"מ", אמר.

עוד אמר כי בעיניו רעיון שתי המדינות אינו משקף שאיפה לדו-קיום אלא ניסיון להביא בסופו של דבר למדינה פלשתינית גם בשטחי ישראל. "אם מרמזים על הנושא המדיני-פוליטי אנחנו מתחילים לבשל את המתכון לשבעה באוקטובר הבא", טען.

בהמשך התייחס גולדשמידט גם לנאום האזהרה של בנימין נתניהו מלפני 33 שנים נגד הסכמי אוסלו, שבו תיאר אפשרות של ירי טיל כתף לעבר מטוסים מנתב"ג. לדבריו, "אחרי השבעה באוקטובר זה תרחיש מאוד אפשרי ואי אפשר להתעלם ממנו".

כשנשאל כיצד ראש הממשלה לשעבר יצחק רבין, רמטכ"ל ושר ביטחון בעברו, לא חשש מתרחישים כאלה, השיב כי הציבור הישראלי היה עייף ממלחמות וחיפש תקווה. "ההצבעה לא הייתה החטא, הפשע היה שכאשר התחילו הפיגועים הלבנו דברים איומים וניסינו להגיד שמדובר במי שרוצים לרצוח את תהליך השלום", אמר.

גולדשמידט הוסיף כי גם הליכוד ביצע טעות כאשר הוביל את ההתנתקות מרצועת עזה. לצד זאת אמר כי אנשי ההתיישבות ביהודה ושומרון "לא התבלבלו אף פעם וידעו את הכיוון", אך לדבריו לא הצליחו לשכנע את רוב הציבור.

בסיום דבריו סיפר כי הוא חש מחויבות אישית להתריע מפני חזרה למה שכינה "אשליות". "הייתי בזיקים בשבעה באוקטובר והבנות שלי גרות בקיבוץ בעוטף. אני לא יכול לראות את העם שלנו נסחף לאשליות שהמחיר שלהן מטורף", אמר.