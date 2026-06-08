משרד האוצר פרסם היום (שני) את דו"ח ביצוע התקציב לחודש מאי, ממנו עולה כי הגירעון הממשלתי ממשיך להתכווץ וכי הכנסות המדינה ממשיכות לעלות למרות תקופת הלחימה וההוצאות הביטחוניות הנלוות.

על פי הנתונים, הגירעון המצטבר ב-12 החודשים האחרונים ירד בסוף חודש מאי לרמה של 3.75% מהתוצר, לעומת 3.8% שנרשמו בסוף חודש אפריל.

מדובר בנתון הנמוך משמעותית מתקרת הגירעון שנקבעה בתקציב המדינה לשנת 2026, העומדת על 4.9%.

במשרד האוצר מציינים כי גם במהלך השבועות שבהם התנהל מבצע "שאגת הארי", המשיכה הכלכלה הישראלית להפגין יציבות יחסית.

באוצר הביעו שביעות רצון מהמגמה, אך הדגישו כי נדרשת המשך מדיניות תקציבית אחראית כדי לשמור על הנתונים החיוביים.

הכנסות המדינה בחודש מאי הסתכמו בכ-48.2 מיליארד שקלים, עלייה של כמעט 9% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. מתחילת השנה הסתכמו הכנסות המדינה בכ-261.3 מיליארד שקלים.

מנגד, הוצאות הממשלה בחודש מאי עמדו על כ-56.5 מיליארד שקלים. מתחילת שנת 2026 הסתכמו הוצאות הממשלה בכ-259.5 מיליארד שקלים, גידול של כ-1.4% לעומת התקופה המקבילה בשנה שעברה.

במשרד האוצר מעריכים כי במהלך המחצית השנייה של השנה צפוי גידול בהוצאות הממשלה עם מימוש תקציבי משרדי הממשלה, אך מדגישים כי בשלב זה אין אינדיקציה לחריגה מיעד הגירעון שנקבע בתקציב.

גורמים באוצר ציינו כי כל עוד לא יתרחש אירוע חריג רחב היקף שישפיע באופן משמעותי על המשק, הגירעון צפוי להישאר במסגרת היעדים שנקבעו לשנת 2026.