איש העסקים והמשקיע מייקל אייזנברג תקף היום (שני) בחריפות את משרד החינוך בעקבות ההחלטה לבטל את הלימודים בשל ההסלמה הביטחונית, ללא מעבר ללמידה מרחוק.

אייזנברג כתב כי "אזרחי ישראל, משלמי המסים, משלמים 100 מיליארד שח למשרד החינוך. שנתיים מלחמה והם לא מצליחים להפעיל את מערכת החינוך. ועכשיו גם לא את הזום".

לדבריו, מדובר ב"פשיטת רגל ביצועית ומוסרית". הוא קרא לבצע שינוי מבני במערכת החינוך וכתב, "לסגור את משרד החינוך. להעביר את החינוך לרשויות". לטענתו, מהלך כזה "גם עולה פחות וגם יהיה חינוך טוב יותר. וגם פחות כוח ליפה בן דוד".

ברשתות החברתיות נשמעה ביקורת רחבה על כך שגם לאחר שנות הקורונה וכשלוש שנות מלחמה, מערכת החינוך אינה מפעילה מתווה מסודר ללמידה מקוונת בעת חירום.

עיתונאים וגולשים רבים טענו כי היה מצופה מהמשרד להיות ערוך לתרחישים מסוג זה ולא להודיע על ביטול מוחלט של הלימודים.

הביקורת מגיעה לאחר ששר החינוך יואב קיש הודיע כי גם מחר לא יתקיימו לימודים, וכי יום שלישי יוקדש להתארגנות ולחידוש הקשר בין צוותי ההוראה לתלמידים.

לדברי קיש, "הכוונה היא לחזור ביום רביעי ללמידה פרונטלית במתווה מוגן", בכפוף להנחיות פיקוד העורף. השר ציין כי משרד החינוך פועל להחזיר את מערכת החינוך לפעילות רגילה במהירות האפשרית.

גם העיתונאי עמיחי שטיין הצטרף לביקורת ותהה ברשתות החברתיות: "אנחנו כבר ב-5 סבבים עם איראן במהלך הקדנציה שלך, למה שוב צריך יום התארגנות והיערכות? אחרי 5 סבבים לא אמור להיות ברור לכולם מה עושים?".

בהמשך, ועל רקע הביקורת הציבורית, הבהיר קיש כי "במידה ופיקוד העורף יכריז על חזרה לשגרה מלאה ויוסרו ההגבלות - מערכת החינוך ערוכה לחזרה מיידית ללמידה סדירה".