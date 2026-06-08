על מצבו של הגרעין האיראני בעת זו של מלחמה מתחדשת לצד מו"מ שמתנהל מול ארה"ב, שוחחנו עם אל"מ (מיל') ד"ר אורי ניסים לוי, יו"ר הפורום הגרעיני העולמי ומרצה במכללת אפקה.

על מנת להבין את המציאות הגרעינית כעת של איראן מחזיר אותנו ד"ר לוי לימי ראשית המלחמה כאשר המידע שהיה בידי ה-CIA והמוסד היה שקיימים 20-25 אתרים גרעיניים שלכל אחד תפקיד אחר, תכנון ראש הקרב, חומרי נפץ, צנטריפוגות וכו' והשמות של המקומות ידועים, נתאנז, פורדו, איספהאן ועוד.

לפי דו"חות של גורמי מודיעין נגרמו בהפצצות האמריקאיות והישראליות נזקים משמעותיים ב-70-80 אחוזים מהמתקנים, אומר ד"ר לוי המציין כי מדובר בהערכה כוללת של הנזקים כאשר המספרים משתנים ממקום למקום. לדוגמא, "בנתנז, שם רוצים להגיע להעשרה של עשרות אלפי צנטריפוגות ל-20 אחוזים, אחוז גבוה לאנרגיה ונמוך לנשק, שם נגרמו נזקים במתקני אספקת החשמל, בכניסות ויציאות וכו' כך שהמקום לא יוכל לייצר ולהעשיר אורניום", וכך בכל אתר ואתר ו"מדובר בנזקים משמעותיים ולא בנזקים אגביים".

באשר למעל 400 ק"ג אורניום, מציין ד"ר לוי כי 90 אחוז מהזמן והאנרגיה נדרשים להעשרת אורניום וההערכה היא שהם מתבצעים או בנתנז או באיספהן או בשניהם. למלחמה כולה יצאנו, מזכיר לוי, מאחר ואיראן הגיעה לשלב ההנשקה, הפיכת האורניום מותאם לשימוש בנשק.

"כעת לא מפציצים אתרים גרעיניים באופן ספציפי", אומר ד"ר לוי ומזכיר כי בפני המערב ניצבות שתי בעיות מרכזיות, הגרעין והטילים הבליסטיים. למלחמה יצאו ארה"ב וישראל בשל סוגיית הגרעין, ואכן "גרמנו נזק אבל עדיין לא פתרנו את הבעיה. זה רחוק מלפתור את הבעיה. בלילה האחרון הפצצנו מקומות של טילאות וחומרי נפץ".

לשאלתנו אם ישראל מוצאת את עצמה מתמודדת לבדה מול איום הטילאות האיראנית, מציין ד"ר לוי כי "אנחנו אמנם יותר מודאגים אבל מסתבר שאיראן מאיימת גם על אירופה ורוצה לאיים גם על ארה"ב, אבל כעת אנחנו בטווח של 1700 קילומטר מאיראן והם יכולים להגיע אלינו עם הטילים, גם מתימן".

הפצצת המתחמים השונים באיראן הופכת למשימה לא פשוטה בעיקר מאחר ומדובר במתחמים שנבנו מתחת לפני האדמה, אומר לוי ואנחנו שואלים מניין הביטחון שאכן אלו המספרים והנתונים האמיתיים לגבי תכניות הגרעין והטילים של האיראנים שאינם מנדבים מידע ומסתירים את המתקנים מתחת לפני האדמה.

לדבריו אכן מספרי האמת לא ידועים וההערכות הן שהמספרים עלו. "כולם מדברים על 440 קילו של אורניום שהועשר לרמה של שישים אחוז. צריך לומר את האמת, אפשר לעשות נשק גרעיני גם עם ארבעים או שלושים אחוזי העשרה עם יותר חומר. בנוסף, יש באיראן כור גרעיני בבושהר שמספק חשמל ועובד על אורניום ברמה של 3.6 אחוזים. המשמעות היא שלאיראן יש קרוב לעשרה טון של דלק מועשר ברמה נמוכה, וצריך לומר שככל שאחוזי ההעשרה נמוכים התהליך קשה יותר, כלומר שלהגיע ל-3.6 אחוזים זה מאוד קשה, אבל כשעולים לעשרים, שישים או תשעים אחוזים זה הרבה יותר קל ומדובר בתהליך מהיר של שבועות או חודשים".

עוד מציין לוי כי לא חסר באיראן חומר בקיע שלא ידוע מיקומו. כמו כן ההערכות הן שהאיראנים ניסו להפעיל מחדש את המקומות שנפגעו בהתקפות הישראליות והאמריקאיות. "מדברים אצלנו הרבה על איראן כבר עשרים שנה, אבל כנראה שלא ידעו באיזה סדר גודל. מדובר במעצמה ולא עוד מדינה כמו עיראק והכור שהיה לה או סוריה, שם זה היה מקום נקודתי. באיראן זה פרוס על הרבה מקומות במספרים מאוד גדולים. המערב בנה מטוסים ולוויינים והאיראנים בנו עיר של טילים מתחת לפני הקרקע".

המלצתו של ד"ר לוי למקבלי ההחלטות היא המלצה כפולה, להמשיך ולהפציץ ולגרום נזק באיראן למרות שלטראמפ יש שיקולים נוספים של נפט ומיצרי הורמוז, ובמקביל לנסות ולהגיע לחומר ולהוציא אותו. "זה אפשרי למרות שיהיה צורך ב-500-1000 אנשי קומנדו שיפרצו לכל אתר".