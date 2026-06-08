צה"ל הדיח מלוחמה חייל דתי מחטיבת גולני, לאחר שענד פאץ' משיח במהלך פעילות מבצעית בשטח לבנון.

הלוחם, המשרת בגדוד 12, משמש על פי חבריו בתפקיד ייעודי לטיפול ברחפני נפץ במהלך הלחימה. החייל הוצא משטח לבנון במהלך השבת האחרונה בעקבות המקרה.

האירוע החל ביום שישי בצהריים, כאשר מג"ד 12 היוצא קיים שיחה עם חיילי הגדוד והבחין בפאץ' שענד הלוחם על מדיו. המג"ד ביקש מהחייל להסיר את הפאץ' באופן מיידי, והחייל ציית לבקשה והסיר אותו במקום. למרות זאת, מספר שעות לאחר מכן הוחלט להוציאו מלבנון במהלך השבת.

במהלך הליך ההדחה טען החייל כי נגרם לו חילול שבת שלא לצורך מבצעי. מנגד, מפקד הגדוד טען כי לשיטתו מדובר בעבירת משמעת חמורה ביותר, אשר הצורך המבצעי שלה מצדיק את הוצאת החייל מלבנון גם בעיצומו של יום השבת.

ראש מכינה בציונות הדתית, שבה למד הלוחם, התייחס בשיחה עם ערוץ 7 להדחה והביע ביקורת על ההחלטה. לדבריו, הצורך לשמור על כללי המשמעת בצה"ל ברור ומובן, וגם החייל מבין זאת ומוכן לשאת באחריות, אך אין מקום להחמרה שאינה מידתית.

"לא הגיוני להחמיר באופן לא מידתי הפוגע במוטיבציה של החיילים אשר מוסרים נפשם למען העם והארץ", אמר ראש המכינה. עוד טען כי הוצאת החייל בשבת אינה מצדיקה, לשיטתו, את חומרת ההחלטה שהתקבלה בעניינו.

חבריו של הלוחם למחלקה מתחו אף הם ביקורת חריפה על ההחלטה, וציינו כי קיימת בקרבם תחושה קשה של עוול ואי צדק לנוכח חומרת הצעד שננקט נגד חברם. בשיחה עם ערוץ 7 אמרו החברים, "הזוי שבתקופת לחימה כה עצימה הצבא עוסק בדברים מעין אלה".