שירת הללויה ללא קרדיט

כ-6,800 בני אדם השתתפו בבריכת הסולטן בירושלים במופע "מנצחים לחיים" - ערב הוקרה מיוחד שהוקדש לארגון ההצלה מגן דוד אדום.

האירוע נערך במסגרת מיזם המופעים "חסידות בקלאס" בהובלת המפיק יצחק ראשי, ונועד להצדיע לאלפי עובדי ומתנדבי מד"א הפועלים ברחבי הארץ להצלת חיים.

על הבמה הופיעה התזמורת הפילהרמונית "חסידות בקלאס" בניצוחו של יובל סטופל, לצד שורה של אמנים מובילים ובהם ישי ריבו, אברהם פריד, שולם למר, יצחק מאיר הלפגוט ועידן עמדי. את הערב הנחתה ד"ר הילה קורח.

בין רגעי השיא של הערב בלט ביצועו של שולם למר לשיר "הללויה" יחד עם מקהלת העבריים מדימונה, וכן הופעתו של עידן עמדי שביצע את שיריו "כאב של לוחמים" ו"בזמן האחרון" וזכה להצטרפות נרחבת של הקהל.

גם הגיטריסט אבי סינגולדה הצטרף למופע והופיע יחד עם התזמורת בביצועים מיוחדים. לקראת סיום עלו כל האמנים לבמה למחרוזת משותפת שנפתחה בשיר "סיבת הסיבות" והמשיכה בשירי ירושלים.

מארגני האירוע ציינו כי המופע נועד להביע הערכה והוקרה לפעילותם של עובדי ומתנדבי מגן דוד אדום, העומדים בחזית העשייה הרפואית וההומניטרית ברחבי הארץ.