המוזיקאי והיוצר דודי פרישמן משחרר את הסינגל החדש "למעלה עלה" עם פזמון המתכתב עם קריאתו המוכרת של הראי"ה קוק ב"כנפי רוח". לדברי פרישמן, השיר נועד לפנות בעיקר לבני הנוער ולדור הצעיר.

במרכז השיר עומד המסר של התמודדות עם שחיקת השגרה והצורך להתחדש. ההשראה ליצירה מגיעה לדבריו בין היתר מתורת רבי נחמן מברסלב ומהאמירה "אין שום ייאוש בעולם כלל".

פרישמן מסביר כי הוא מבקש להעביר למאזינים מסר של תקווה ואמונה גם בתקופות מאתגרות. אחת השורות המרכזיות בשיר היא "הכאב זמני, ההצלחות הן מתוקות", המשקפת את רוח היצירה כולה.