ארגון "אמנים למען פלסטין" פרסם קריאה לציבור להגיע ולהפגין הערב (שני) מחוץ להופעתו של הזמר חנן בן ארי בפריז שבצרפת.

לפי ההודעה שפרסם הארגון, המחאה תיערך סמוך לאולם "דום דה פריז", שם צפוי בן ארי להופיע בפני הקהילה היהודית והישראלית בעיר. הקריאה הופצה בשיתוף מספר ארגונים פרו-פלסטיניים הפועלים בצרפת.

בפרסום שהפיץ הארגון נטען כי בן ארי מקדם עמדות לאומיות קיצוניות, והועלו נגדו האשמות שונות הנוגעות לעמדותיו הציבוריות ולביקור שקיים ברצועת עזה במהלך המלחמה.

"בדצמבר 2023, בזמן שרצח העם היה בעיצומו, הוא נסע לרצועת עזה כדי לחגוג את הריסתה עם החיילים, והשתעשע בדמיון של יישובה מחדש בעתיד. האירוע הזה בלתי מתקבל על הדעת!", נכתב.

עוד נכתב כי "בן ארי מפיץ לאומנות רדיקלית התומכת ב'ישראל השלמה', מסית לטיהור אתני ולנקמה קולקטיבית. מתן אפשרות לקיום ההופעה הזו הוא תמיכה גלויה בשנאה ובפשעים נגד האנושות".

לצד הקריאה להפגנה, הודיעו מארגני המופע כי ההופעה צפויה להתקיים כמתוכנן. בן ארי הגיע לפריז כבר אתמול, והאירוע ייערך תחת סידורי אבטחה מתוגברים.

לפי המארגנים, האבטחה במקום תתבצע בתיאום עם המשטרה הצרפתית ועם חברת האבטחה של האולם, תוך היערכות לכל תרחיש אפשרי מחוץ למתחם ההופעה.

המחאה צפויה להתקיים בשעות שלפני תחילת המופע, סמוך לאולם שבו יופיע בן ארי בבירת צרפת.