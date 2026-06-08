צה"ל חיסל במהלך סוף השבוע האחרון שלושה מחבלים בכירים במערכי ההנדסה והנ"ט של ארגון הטרור הג'יהאד האסלאמי בעזה.

המחוסל הבכיר הוא מחמד עטיה חסן אבו עפש, ששימש ראש מערך ההנדסה וההתמחויות בארגון. אבו עפש שימש כאחראי הבלעדי על פיתוח היכולות הטכנולוגיות והצבאיות במערך ההנדסה ופעל רבות לאורך השנים לפגיעה בכוחות הביטחון. לצידו חוסל סגנו פרחאת זוהיר פרחאת חרארה.

כמו כן חוסל עבדאללה אללה ריאד מסעוד קדום, אחראי מערך הנ"ט בגזרת צפון הרצועה של הג'יהאד האסלאמיי. קדום היה הדמות המרכזית שקידמה ותכננה מתווי נ"ט רבים ומורכבים נגד לוחמי צה"ל במהלך השנים האחרונות.

בצה"ל מדגישים כי "בעת האחרונה, ובניגוד גמור ומוחלט לתנאי הסכם הפסקת האש, המשיכו שלושת המחבלים לפעול בשטח ולקדם מתווי טרור מגוונים נגד כוחות הצבא ומדינת ישראל".