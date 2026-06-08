סגן מתנאל קריגר שנפצע לפני מספר חודשים באורח קשה מאוד בלבנון ושתי רגליו נקטעו, חזר היום לאחר אשפוז ארוך, לביתו שבכפר הרא"ה.

תושבי הכפר ערכו לו קבלת פנים מרגשת והוא התקבל בשירה וריקודים כשדגלי ישראל מונפים סביבו.

מתנאל הוא בנו של הרב אברהם קריגר, מייסד מכון 'שם עולם' שסיפר לערוץ 7 כשבנו התעורר לראשונה לאחר הפציעה על ההתרגשות.

"הבנו שהוא הגיע לבית החולים במצב שאין בו סיכוי בכלל. הוא הגיע עם אפס לחץ דם וכעת ברוך ה' הוא מגיב ורואה אותנו. צריך הרבה כוחות, וזה כמו עם ישראל שלפעמים נראה שהוא נמצא במקום תחתיתי אבל הוא חי, קיים ומתפתח. אני לא בטוח שגם הצוות הרפואי שהוזעק היה מודע בכל רגע עד כמה מצבו חמור.

הם ידעו אבל הם לא חשבו על זה. הוזעקו כמה ראשי מחלקות אל מיטתו והניתוח הראשוני היה קודם כל להציל את חייו ובהמשך עברנו למקצה השיפורים", סיכם הרב קריגר.