לאחר החמרת ההנחיות בעקבות הירי מאיראן, פיקוד העורף הודיע הערב (שני) כי החל ממחר ב-6:00 בבוקר ועד ליום רביעי ב-20:00 תשונה מדיניות ההתגוננות. ברוב האזורים למעט בקו העימות תתקיים פעילות ללא הגבלות כלל, כולל במערכת החינוך.

בקו העימות וביישובים ספסופה, מירון, אור הגנוז, בר יוחאי, יסוד המעלה, כסרא-סמיע, בית ג'אן ושדה אליעזר - יעברו למדרג פעילות חלקית.

פעילויות חינוכיות יתקיימו במבנה או במקום שניתן להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. מקומות עבודה יפעלו במבנה או במקום שניתן להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות.

התקהלויות יותרו בשטח פתוח עד 100 בני אדם ובמבנה עד 400.

משרד החינוך מסר כי "בכל הנוגע לבחינות הבגרות, לא יחול שינוי בהחלטות שכבר התקבלו ביחס לשבוע הנוכחי. בהתאם למדיניות השר, תלמידי ישראל לא ייבחנו השבוע בבחינות בגרות חיצוניות. משרד החינוך יפרסם בימים הקרובים הודעה מסודרת הכוללת את מועדי הבחינות המעודכנים ומתווה ההיבחנות בכל מקצוע".