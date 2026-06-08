משרד הבריאות פרסם היום לכנסת את דוח העישון לשנת 2025, בהתאם לחוק חובת הדיווח על הנזקים הבריאותיים הנגרמים מעישון מוצרי טבק. הדוח מציג נתונים על היקף העישון בישראל לצד פעולות מניעה, אכיפה, הסברה וגמילה שמוביל המשרד לצמצום נזקי העישון.

לפי הנתונים, 23.1% מהאוכלוסייה הבוגרת בישראל מעשנים. עוד עולה כי בשנת 2022 ניתן לייחס לעישון כ-12,386 מקרי מוות בישראל, מהם 894 כתוצאה מעישון פסיבי.

מהדוח עולה גם כי 28.9% מהאוכלוסייה היהודית ו-48.5% מהאוכלוסייה הערבית נחשפים לעישון כפוי. בנוסף, שיעור הגברים הערבים הבוגרים המעשנים עומד על 46.2%, פי שניים משיעור העישון בכלל האוכלוסייה.

בקרב בני הנוער נרשמה עלייה בשימוש בסיגריות אלקטרוניות. כ-20% מהתלמידים בישראל דיווחו כי התנסו בסיגריה אלקטרונית, לעומת כ-19% שהתנסו בסיגריות רגילות, ולראשונה שיעור המתנסים בסיגריה אלקטרונית גבוה יותר.

עוד עולה כי כ-17% מהתלמידים דיווחו שעישנו סיגריה אלקטרונית לפחות פעם אחת במהלך החודש האחרון. הדוח מצביע גם על עלייה בשיעורי ההתנסות בסיגריות אלקטרוניות בין השנים 2023-2025 בקרב תלמידים יהודים וערבים ובקרב תלמידות ערביות.

במסגרת צעדי המאבק בעישון, הודיע משרד הבריאות כי החל מאוגוסט 2026 תחול חובת סימון אזהרות גרפיות על מוצרי עישון. לפי התקנות, האזהרות יופיעו לצד האזהרות המילוליות ויכסו 75% משטח האריזה של כלל מוצרי העישון.

שר הבריאות חיים כץ אמר, "העישון ממשיך להיות אחד מגורמי הסיכון המשמעותיים לבריאות הציבור ובהתאמה המשרד פועל לצמצם את היקף התופעה. הנתונים בדוח מחייבים אותנו להמשיך לפעול בנחישות למניעת חשיפה של ילדים ובני נוער למוצרי עישון, תוך חיזוק צעדי המניעה, האכיפה וההסברה".

מנכ"ל משרד הבריאות משה בר סימן טוב אמר, "הנתונים בדוח ממחישים כי העישון ממשיך להיות אחד מגורמי התחלואה והתמותה המשמעותיים בישראל, ובמיוחד בקרב ילדים ובני נוער. בשעה שהשימוש בסיגריות אלקטרוניות בקרב צעירים נמצא בעלייה מדאיגה וגיל החשיפה למוצרי עישון וניקוטין ממשיך לרדת, צעדי חקיקה משמעותיים שיזם משרד הבריאות להגנה על הציבור עדיין אינם מקודמים בוועדת הכספים".