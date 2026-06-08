ח״כ סוכות במליאה: מעצרים - רק בשביל לרצות את התקשורת ערוץ הכנסת

ח"כ צבי סוכות התייחס היום (שני) במליאת הכנסת למעצרים של החשודים בהפרות הסדר בחווארה בשבת האחרונה.

הוא סיפר כי יש לו היכרות אישית עם אחד העצורים אוריה כהן. לדברי סוכות, כהן תיאם יחד עם הצבא את חיפוש העדר שנגנב מחווה הסמוכה לחווארה, כשבמקביל בשטח אחר של הכפר אחרים התפרעו ותמונותיהם הופצו בתקשורת רעולי פנים.

בסרטון שפורסם בכלי התקשורת נראה כהן גלוי פנים יחד עם החיילים.

סוכות תקף את המשטרה שבחרה לעצור דווקא את מי שעבד יד ביד עם צה"ל לאורך כל הדרך. "מדובר באבא למשפחה ברוכת ילדים, אדם שתרם כליה ועוזר לכולם ושמוכר לכל תושבי הסביבה, בן אדם נורמטיבי מן השורה שפשוט הגיע וסיפר לצבא שהוא רוצה ללכת לחפש את העדר ולתאם איתם את החיפוש ובמקום לחפש את המפגעים הולכים ועוצרים אותו כיוון שאותו הכי קל לעצור כמי שהיה בקשר עם הצבא".

הוא קרא לשחרר לאלתר את כהן. "זו פשוט בושה וחרפה שהוא זה שבסוף מבלה במעצר, אני בטוח ב100% שהוא ישוחרר בימים הקרובים וכמובן אחרי שהוא ישוחרר אף אחד לא יבקש את סליחה מהמשפחה והתקשורת כמובן לא תתנצל על כך שהכתימה את שמו של אדם ישר. אני קורא למשטרה לשחרר אותו באופן מיידי".