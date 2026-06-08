הסנאטורים לינדזי גרהאם וג'יימס לנקפורד אירחו יחד עם שורת חברי קונגרס קבלת פנים מיוחדת בגבעת הקפיטול לכבודו של ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן.

קבלת הפנים, שנערכה במועדון הקונגרס: "קפיטול היל", אורגנה בשיתוף טוני פרקינס ובהשתתפות חברי הקונגרס מרלין סטצמן, ג'וש ברצ'ין ורוברט אדרהולט. באירוע עצמו השתתפו כ 20 חברי קונגרס וסנאט. האירוע נועד להעניק גיבוי להתיישבות ביהודה ושומרון, למאבק באנטישמיות הגואה ובנרטיב האנטי-ישראלי בעולם.

ראש המועצה נתן סקירה על חשיבות החלת ריבונות ביהודה ושומרון ועל ההשפעה שעלולה להיות להקמת מדינה פלסטינית בלב מדינת ישראל, העוגן הדמוקרטי של המזרח התיכון, על ארצות הברית והעולם המערבי כולו.

"לאחר השבעה באוקטובר ברור יותר מאי פעם שאין מקום לאשליות. ברור שמדינת טרור פלסטינית ביהודה ושומרון משמעותה 7 באוקטובר נוסף. מהרי יהודה ושומרון ניתן לאיים על תל אביב, ירושלים ועל כל מדינת ישראל. זה עלול להביא לסופה של מדינת ישראל. האפשרות השנייה היא ריבונות ישראלית על היישובים היהודיים ביהודה ושומרון והפיכתם לחלק בלתי נפרד ממדינת ישראל.

אם תשאלו היום את מנהיגי חמאס ופת"ח מדוע הם מתנגדים לריבונות, הם יענו שהם רוצים להקים מדינה פלסטינית על ההרים הללו כדי להשמיד את מדינת ישראל, בדיוק כפי שניסו לעשות ב-7 באוקטובר. לכן עלינו למנוע את האפשרות של מדינת טרור פלסטינית ביהודה ושומרון ולהחיל ריבונות בלב הארץ. מי שראה את מה שקרה בשבעה באוקטובר מבין שמדינת טרור במקום הזה אינה איום רק על ישראל, אלא על העולם החופשי כולו", אמר דגן.

הוא הוסיף "המאבק שלנו הוא מאבק משותף. אנחנו 'השטן הקטן' אבל אתם 'השטן הגדול' אנחנו רק 'המנה הראשונה', ואתם ארצות הברית: 'הסטייק'. אותם גורמים קיצוניים שמבקשים לפגוע בישראל מבקשים לפגוע גם בערכים שעליהם בנוי העולם החופשי. יחד נעמוד בצד הנכון של ההיסטוריה ויחד ננצח".

הסנאטור ג'יימס לנקפורד שהיה ממארחי הכנס אמר "זו זכות להיות כאן ולדבר על עתידו של יהודה ושומרון, ולומר כמה עובדות פשוטות: יש שם משפחות, היסטוריה וקשר למקום שלא קיימים רק שנים בודדות, אלא אלפי שנים. הדבר הזה יוצר קשר עמוק לאדמה, למשפחה, ולעתיד האזור כולו. לא צריך להיות קשה לדבר על ריבונות, ועל הזכות של יחידים ומשפחות להתגורר בכל מקום שירצו. הם צריכים להיות מסוגלים לחיות ללא פחד במולדת שלהם. וזו זכות עבורי לעמוד לצדכם בנושא".

חבר הקונגרס מרלין סטוצמן ציין כי "הניסיון לקדם פתרון שתי מדינות נוסה כבר ונכשל. לכן אני חושב שחשוב שישראל תהיה מאוחדת תחת ריבונות אחת. יהודה ושומרון חייבים להיות חלק מהריבונות הישראלית. אני חושב שזו החלטה קריטית שצריכה להתקבל. אני רוצה להיות שם כדי לעזור ולתמוך ביוסי ובמנהיגים נוספים בישראל בקידום הריבונות הישראלית ביהודה ושומרון. זה חיוני לעתידם של כל אזרחי ישראל, יהודים ולא יהודים כאחד."

חבר הקונגרס ג'וש ברצ'ן התייחס גם הוא לנושא. "כולם הבינו היטב אחרי ה-7 באוקטובר, שאי אפשר לחיות כשמחבל מסתתר במוסך שליד הבית שלך. לישראל צריכה להיות ריבונות הנובעת גם מההיסטוריה ומהמלחמות שבהן השיגה שליטה על האזור הזה".