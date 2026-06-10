בצק ביתי פריך, מילוי בשר עשיר וטעם איטלקי מודגש משתלבים במתכון לרולדות בולונז ביתיות. הטריק המרכזי במתכון הוא שימוש בשמן מהמילוי עצמו להכנת הבצק, מה שמעניק לו עושר וטעם עמוק במיוחד.

למילוי משתמשים בבצל ירוק, גזר, בשר בקר טחון, רוטב עגבניות וציר בקר או עוף. לאחר בישול וצמצום הנוזלים, מסננים את השמן ושומרים אותו לטובת הכנת הבצק.

את הבשר והירקות טוחנים בפולסים קצרים לקבלת מרקם דק ומוסיפים בזיליקום טרי קצוץ. הבצק מורכב מקמח, מים פושרים, מלח והשמן שנשמר מהמילוי, ולאחר לישה קצרה מניחים לו לנוח כחצי שעה.

לאחר המנוחה מרדדים את הבצק לעלה דק, חותכים לעיגולים או למלבנים וממלאים במעט מהמילוי. את הרולדות מגלגלים ואופים בתנור בפונקציית AirFry במשך כ-15 עד 20 דקות, עד להזהבה יפה.

המתכון הגיע ממחלקת התזונה של Teka, מותג מוצרי חשמל אירופי המציע טכנולוגיות בישול מתקדמות. צילום המנה: טקה סטודיו.

מצרכים למילוי:

1 בצל ירוק

1 גזר

200 גרם בשר בקר טחון

מלח ופלפל שחור

2 כפות רוטב עגבניות

200 מ"ל ציר בקר או עוף (ניתן להחליף במים עם אבקת מרק)

בזיליקום טרי, קצוץ דק



מצרכים לבצק:

300 גרם קמח רגיל

85 מ"ל מים פושרים

85 מ"ל שמן (המסונן מהמילוי)

חצי כפית מלח



אופן ההכנה:

1. מחממים במחבת את השמן ומטגנים את הבצל הירוק והגזר הקצוצים עם קורט מלח עד לריכוך.

2. מוסיפים את הבשר הטחון, מתבלים ומבשלים עד להשחמה. מוסיפים רוטב עגבניות וציר, ומצמצמים על אש קטנה עד שהנוזלים מתאדים לחלוטין.

3. מסננים את המילוי מהשמן ושומרים את השמן בצד עבור הבצק.

4. טוחנים את הבשר והירקות בפולסים קצרים במעבד מזון לקבלת מרקם דק. מוסיפים את הבזיליקום הקצוץ ומערבבים.

5. מכינים את הבצק: מערבבים קמח, מים, מלח ואת השמן השמור מהמילוי. מעבדים עד לקבלת בצק אחיד, ומניחים לו למנוחה של חצי שעה כשהוא מכוסה.

6. מרדדים את הבצק לעלה דק וחותכים לעיגולים או למלבנים. מניחים מעט מילוי בקצה של כל יחידה ומגלגלים לרולדה.

7. אופים בתנור בפונקציית AirFry במשך כ-15-20 דקות, עד להזהבה יפה.

הרולדות. צילום: טקה טודיו

המתכון הגיע מאת מחלקת התזונה של Teka, מותג מוצרי חשמל אירופאי המציע טכנולוגיות בישול מתקדמות.

ספרו לנו איך הצליח לכם וצרפו תמונה. מבין השולחים נבחר אחד או שניים שיזכו בארוחה זוגית, מתנת מדור האוכל של ערוץ 7.