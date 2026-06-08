הצעת חוק השמירה על הגבולות של ח"כ עמית הלוי אושרה במליאת הכנסת. החוק, משנה מן היסוד את הקונספציה ביחס לגבולות המדינה ואת היחס המשפטי והביטחוני להברחות ולמבריחים בגבולות המדינה.

החוק עבר מסלול מכשולים מורכב, בעיקר בשל התנגדות עזה בעבר מצד בכירים במערכת הביטחון.

במשך שנים, זרועות הביטחון והמערכת המשפטית התייחסו להברחות בגבול כעניין פלילי ואזרחי בלבד. המשמעות המעשית היתה שלמערכת אכיפת החוק לא היו את הכלים לטפל בתופעה שהפכה למכת מדינה, שב"כ סירב להתיחס לכך כענין ביטחוני והעונשים שקיבלו המבריחים היו מינוריים.

עד היום עבירת ההברחות הופיעה רק בפקודת המכס. החוק החדש מבחין באופן ברור בין מה שקורה כשמבריחים בתחנת גבול מאושרת, לבין הברחה בגבולות המדיניים, כמו גבול מצרים וירדן מחוץ לתחנות המעבר הרשמיות.

הוויכוח הסוער סביב החוק חשף פער עמוק במושגי היסוד כמו "ריבונות מדינית". לדברי ח"כ הלוי, גופי הביטחון התנהלו תחת קונספציה משובשת. "פריצה בגבול היא הפרת ריבונות, גם אם אתה מעביר טישו. והפרת ריבונות היא פגיעה מהותית וחמורה בביטחון לאומי", הוא מסביר.

בסופו של דבר הממשלה שינתה את הצעת החוק שלה, ראש השב"כ החדש וראשי צה"ל ומל"ל קיבלו את הנוסח של חבר הכנסת הלוי ושתי ההצעות מוזגו.

בחוק נקבע כי אישומים על הברחות לא יידונו עוד בבתי משפט השלום, אלא יתקיימו רק בבית משפט מחוזי והעונש על עבירה זו יעמוד על תשע שנות מאסר בפועל, כמו עבירות ביטחון אחרות.

"החוק הזה חשוב קודם כל כי הוא מייצג התחלה של שינוי קונספציה במערכת הביטחון. הוא נקרא על שם בראל חדריה שמואלי שנהרג על גדר עזה בגלל הקונספציה הישנה והרעה. היום אנחנו מתקנים", סיכם הלוי.