במהלך דיון הקבינט המצומצם היום (שני) התפתח ויכוח בין השרים לגבי גבולות התיאום עם הממשל האמריקני מול מתקפות מצד איראן או לבנון.

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הוביל קו ניצי ותבע לגלות קשיחות מול הבית הלבן: "צריך לעמוד על שלנו מול טראמפ, להילחם בציפורניים. צריך להגיד לו שיש לנו קווים אדומים".

ראש הממשלה נתניהו עקץ את בן גביר והגיב "בסדר, הבנתי, יש בחירות עוד שלושה חודשים".

בן גביר מיהר להדוף את העקיצה וציין כי הוא משמיע את עמדתו המקצועית ללא קשר למערכת הבחירות, אולם בשלב זה התערב בדיון יו"ר ש"ס, השר אריה דרעי, ותקף: "אם היית חושב שהעמדה שלך תתקבל לא היית מביע אותה. אנחנו מקבלים החלטות באחריות".

במקביל, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הציג תפיסה לפיה יש לעבור למודל כתישה מאסיבי בלבנון כדי לייצר הפרדה מוחלטת בין החזיתות: "צריך לתקוף חזק בדאחייה. זה מה שיגרום לחיזבאללה להתחנן שזה ייפסק".

נתניהו סיכם את החלק המדיני של הדיון והסביר לשרים מדוע הוא מתעקש לשמור על יחסים תקינים עם הנשיא האמריקני ולא להיכנס איתו לעימות פומבי, תוך שהוא מונה את הצעדים הכלכליים והצבאיים שוושינגטון מפעילה במקביל נגד טהראן. "אנחנו על אותו דף עם טראמפ. הוא לא משחרר את הכספים הכלואים, נחוש לקבל את החומר הגרעיני וממשיך את המצור, למה שנתכתש מולו?".