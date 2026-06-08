יו"ר כחול לבן, בני גנץ, התייחס בראיון ל-i24news למשוואה החדשה שאיראן ולבנון מנסות לייצר ביממה האחרונה.

"עוד כשההסכם יצא לדרך לפני חודשיים, טענתי שצריך לוודא שהזירות מפוצלות. כך או כך, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו בשום פנים ואופן שתהיה איזושהי השפעה על כל הפעולה שלנו בזירות, ולבנון היא אחת כזאת. לכן, טוב שתוקפים באיראן. צריך להמשיך לתקוף בלבנון. וגם אם ינסו לאתגר אותנו, אני חושב שצריך לדעת לעמוד בזה גם צבאית, אבל גם מדינית מבחינת נתניהו, לוודא שאין עליו חסמים אמריקניים", אמר גנץ.

לדבריו "לאמריקנים יש אינטרסים גלובליים ואתגרים מבצעיים בזירה האיראנית, אבל כמובן גם ההיבט הכלכלי העולמי וכולי. אנחנו חיים בשכונה, אצלנו זה לא סיפור שמדווח מעבר לים. זה אתגר שצריך לדעת לעמוד בו".

הוא הוסיף "אני תמיד התנגדתי לברית הגנה עם ארצות הברית, ודי הותקפתי על העניין הזה. הטענה שלי היא שתיאום עם ארצות הברית, שותפות עם ארצות הברית, אלה דברים שהם מאוד מאוד חשובים ואנחנו בהחלט שותפים אדירים. ובכל זאת, ברית הגנה יוצרת מגבלות. לכן, הנה דוגמה קטנה למה שיכול לקרות לו תהיה ברית הגנה כזאת. לכן אנחנו חייבים להמשיך לתקוף בלבנון, למרות מה שהאיראנים אומרים. כל פעם שהאיראנים יתקפו אותנו, צריך לתקוף באיראן בצורה חכמה ונוקבת. ואני מקווה שיודעים לעשות את זה".

גנץ התייחס למצבו בסקרים לקראת הבחירות הקרובות והדגיש "אני לא אבזבז קולות. אני לא אפרוש, אני אצמח - ולא אבזבז קולות".