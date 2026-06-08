ליבי מסביר צילום: ללא

על רקע האירועים האחרונים במספר נקודות התיישבות בסוף השבוע האחרון בין כוחות הביטחון לבין מתיישבים במספר נקודות התיישבות, פרסם אליאב ליבי קריאה ציבורית להנמכת הלהבות ולהימנעות מהעמקת הקרע הפנימי.

לדבריו, מצב שבו נוער אוהב הארץ מרגיש כי מדינת ישראל וצה"ל הם אויביו הוא מצב בלתי מתקבל על הדעת. מנגד, גם ריבוי המקרים שבהם נפגעים נערים במהלך עימותים עם כוחות הביטחון מעורר כאב ותהיות קשות ומחייב חשבון נפש ציבורי.

הדברים נאמרו לאחר סוף שבוע מתוח שבמהלכו נפצע שוטר באורח קל, ונער פונה במצב קשה עם שברים בפניו בעקבות פגיעת אמצעי לפיזור הפגנות שנורה לעברו. האירוע מצטרף לשורת מקרים בשנה האחרונה שבהם נפצעו נערים במהלך עימותים עם כוחות הביטחון.

בדבריו שיתף ליבי בתחושותיו האישיות נוכח האובדן והמציאות הביטחונית המורכבת: "מוצאי שבת, פותח את אתרי החדשות, רואה תמונות של לוחמים שמצטרפים לחבורה הקדושה...כשאתה בשכול, מאז שאני בשכול, זה מטלטל אותך. מטלטל אותי. תמיד היה כואב לשמוע על לוחמים הרוגים, נופלים".

לצד הדיווחים על נפילת לוחמים, סיפר כי נחשף גם לעדויות ולפרסומים על עימותים בין צעירים לבין חיילי צה"ל:"אני רואה ליד, בערוצים היותר פנימיים של החברים שלנו, בסטטוסים, על העימותים הקשים בשבת בין חיילי צה"ל ובין נערים ואמירות של "הם ינצחו אותנו".

בדבריו תהה על השפה המתפתחת סביב האירועים ועל החלוקה למחנות:"אני שואל: מי זה 'הם'? מי זה 'אותנו' ומי זה 'הם'? כשהם נופלים בגבול לבנון, הם הם. הם איתנו."

ובהמשך הוסיף: "מה נסגר איתנו?" מנגד התייחס לנער שנפצע בפניו : "אתה רואה דיווח על בחור, בחור חמד, שנפצע מכינון ישיר של ירי גז, ואתה תופס את הראש - אני ממש מקווה שזה היה בטעות, שזה לא היה בהוראה, שהוא לא התכוון לפגוע בכינון ישיר...

ועם זאת אנחנו מכירים מקרים שיש לנו בחורים ששוטרים ירו בהם. "לצערנו בתקופה האחרונה אנו עדים להתרבות של אירועי קצה בהם יש חיילים או אנשי כוחות הבטחון שגם מתבלבלים ופועלים באופן שנראה שאוהבי הארץ הם אויבים".

ליבי תיאר את תחושת הבלבול והכאב לנוכח העימות בין קבוצות הרואות עצמן חלק מאותו ציבור: "איך אנחנו נגררים למלחמה הזאת בתוכנו? אנשים שמוסרים את הנפש על ארץ ישראל ומרגישים שהם לוחמים נגד צבא ישראל, או חיילים בצבא ישראל שמסתכלים על בחורי ישראל ויורים בהם".

בסיום דבריו קרא לאנשי כוחות הבטחון ולנוער: "אני חושב שאנחנו חייבים להיזהר בשיח שלנו, לדייק אותו. חבר'ה, אם אנחנו לא לוחמים בשביל עם ישראל, עם עם ישראל, אז במי אנחנו נלחמים? עם מי אנחנו נלחמים? בשם מה אנחנו נלחמים?".