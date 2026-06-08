בישראל נערכו לגל תקיפות משמעותיות באיראן, כולל בבירה טהרן, אך נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בלם את המהלך ברגע האחרון.

באתר ynet דווח מפי גורמים המעורים בפרטים כי האמריקנים הבינו שישראל מתכננת מתקפה נרחבת נגד איראן.

זאת לאחר שבניגוד גמור לרושם שעלה מהתבטאויותיו הפומביות של הנשיא טראמפ, לפיהן הוא הופתע ולא היה מרוצה מהתקיפה ברובע הדאחייה בביירות, הרי שבפועל הוא ידע על כך מבעוד מועד. לפי המקורות, טראמפ אף העניק לנתניהו אישור עקרוני לתקוף ביעדים אלו בלבנון במידה וייפגעו יישובים בשטח ישראל, ורק בשלב מאוחר יותר בחר להציג מצג תקשורתי אחר.

כאשר טראמפ הבין כי נתניהו מנסה לסכל את הסכם הגרעין בדרכו, הוא צצל לנתניהו ואמר כי לא יגבה מערכה נרחבת ישראלית באיראן.

נתניהו אמר לטראמפ כי אי-תגובה לירי הטילים האיראני תפגע קשות בהרתעה הישראלית, אך טראמפ עמד על דעתו ודרש לעצור את כלי הטיס הישראלים שכבר עמדו היכון כדי לצאת לשורה של תקיפות.

במקביל, המשטר באיראן זיהה במהירות את רצונו העז של טראמפ למנוע הידרדרות צבאית, ומיהר להודיע בשעות הבוקר על מוכנותו לעצור את הפעולות הצבאיות. הודעה זו סיפקה לבית הלבן את מנוף הלחץ לסיים את סבב הירי.