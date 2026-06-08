המסמך, שהעבירה מפלגת רע"מ במסגרת המגעים להקמת רשימה משותפת, חושף את חתירתה לגייס את כל המפלגות הערביות לסייע להקמתה של "ממשלת שינוי" לאחר הבחירות, ולסייע באופן עקיף בהישרדותה הפוליטית.

על פי המסמך, שפורסם על ידי העיתונאי מוחמד מג'אדלה, רע"מ, המייצגת בכנסת את התנועה האיסלאמית - הפלג הדרומי, ביקשה להגיע להסכמה עם כל המפלגות שיהיו חברות ברשימה המשותפת על העיקרון של שיתוף פעולה, תיאום ונשיאה באחריות משותפת, כדי להבטיח את האינטרסים של החברה הערבית.

רע"מ ציינה כי חשוב לא לאבד את ההזדמנות שתאפשר להחליף את הממשלה "הגזענית הימנית" ב"ממשלת שינוי".

כמו כן, דרשה רע"מ שכל המפלגות החברות ברשימה המשותפת לא יכשילו זו את זו, ברמז לכך שרע"מ חותרת במוצהר להיות חלק מהקואליציה של ממשלת שינוי, וגם לא למהר לפעול לפיזור הכנסת ולהפלת הממשלה.

עמדתה של רע"מ עוררה מחלוקת והתנגדות מצד מפלגת בל"ד, ועדיין לא הושגה הסכמה על הקמת הרשימה המשותפת.