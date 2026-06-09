תלמידי ישיבת אמית צפת יצאו השבוע לפעילות התנדבות מיוחדת במעיין "עין ליאור", השוכן מתחת ליישוב ביריה סמוך לצפת. מטרת הפעילות הייתה להכין את המקום לקראת יום האזכרה של ליאור דהן ז"ל, שעל שמו הוקם המעיין.

הפעילות התקיימה במסגרת תוכנית המעורבות החברתית של הישיבה, בהובלת מחנך הכיתה הרב אשר אמסלם. התלמידים הגיעו למקום עם כלי עבודה וניקו, סידרו וטיפחו את מתחם המעיין כדי שיהיה נעים ומזמין עבור המבקרים.

במהלך היום נפגשו התלמידים עם חיים דהן, אביו של ליאור, שסיפר להם על בנו ועל הקשר המיוחד שלו למקום. לדבריו, ליאור גילה את נביעת המים לפני 21 שנה במהלך פעילות של תנועת בני עקיבא, כשהיה תלמיד כיתה י'.

לאחר שליאור טבע בים ונפטר בגיל 17, החליטה המשפחה להפוך את המקום שגילה לפינת חמד לזכרו. מאז משמש המעיין אתר הנצחה ומוקד ביקור למטיילים רבים באזור.

לפעילות הייתה משמעות מיוחדת עבור תלמידי הישיבה, שכן אימו של ליאור, תמר דהן, מלמדת בבית הספר. במהלך היום התקשרה להודות לתלמידים ולצוות על פעילותם, ואף שלחה להם מגשי פיצה למעיין.

רון היזמי, מתלמידי הכיתה, אמר, "אחרי העבודה הקשה והמפגש המרגש עם חיים, יצאתי עם הרגשה מדהימה של סיפוק. זו זכות גדולה לקחת חלק בהכנת המקום לקראת האזכרה ולדעת שעשינו משהו משמעותי".

חברו לכיתה, נועם אבייאב, הוסיף, "כששמענו את הסיפור והבנו שהמקום המדהים הזה קם כולו מהתנדבות של אנשים לזכר נער בגילנו, זה נתן לנו כוח וחשק ענק לתת מעצמנו. שמחנו מאוד להיות חלק מהדבר הזה ולהמשיך את שרשרת הנתינה".

הרב אשר אמסלם סיכם "אין חוויה מיוחדת ומרגשת יותר מלהיות עם תלמידים שנהנים לתרום ולעזור, ואף זכו להרבה מחמאות והערכה מהמטיילים שהגיעו למקום בזמן העבודה. תודה גדולה למרדכי אברהם שיזם את הפעילות המבורכת, וכמובן לתלמידים היקרים שהפכו את המעיין לנקי, נעים ומזמין יותר עבור כולם".