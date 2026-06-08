שוטרי תחנת אשדוד עיכבו לחקירה תושב בני ברק בשנות הארבעים לחייו, החשוד בגניבות תפילין ומזוזות מבתי כנסת במספר ערים.

על פי החשד, נכנס האיש במהלך התקופה האחרונה לבתי כנסת באשדוד, בית שמש ונתיבות וגנב תשמישי קדושה.

החשוד אותר בתום חקירה מקצועית שניהלו חוקרי יל"פ אשדוד תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים ופעולות חקירה מגוונות. המשטרה בוחנת כעת את מעורבותו באירועים נוספים בעלי מאפיינים דומים ברחבי הארץ.

מפקד תחנת אשדוד סנ"צ רונן עמרם מסר: "משטרת ישראל רואה בחומרה כל פגיעה במוסדות דת ובתחושת הביטחון של ציבור המתפללים. נפעל בנחישות ובכל האמצעים העומדים לרשותנו כדי לאתר חשודים, למצות עמם את הדין ולהבטיח את שלום הציבור ורכושו".