מעמד מרגש של הכנסת ספר תורה התקיים בישיבת ההסדר והגבוהה "אור וישועה" בחיפה, בהשתתפות תלמידי הישיבה, רבניה, בני הקהילה ותושבים רבים.

בנוסף לרבני הישיבה, נכח גם הרב אהרן כ"ץ, רבה הראשי לשעבר של רמת גן שנשא דברים על קדושת ארץ ישראל.

ספר התורה החדש נתרם לקהילה שע"י הישיבה, על ידי משה אוחיון, חמיו של בן הקהילה, לע"נ הוריו שמואל בן אליהו ומרים ופרחה בת שלום ושמחה ז"ל ולע"נ קרוביו שנרצחו בשואה, מתוך הערכה לפעילותה בבית המדרש, בקהילה ובעיר בכלל.

האירוע נפתח בכתיבת האותיות האחרונות בספר התורה, ולאחר מכן יצאה תהלוכה חגיגית ברחובות חיפה בליווי שירה וריקודים. מאות משתתפים ליוו את ספר התורה בדרכו לבית המדרש, שם הוכנס לארון הקודש במעמד חגיגי של תפילה, הודיה ודברי תורה.

בין המשתתפים בלט תלמיד הישיבה איתן מאיר סבג, שנפצע קשה במהלך המלחמה ברצועת עזה. סבג, לוחם שריון שהטנק שלו נפגע ממטען במהלך פעילות מבצעית בחאן יונס בחודש יולי של השנה שעברה - אירוע בו נפל חברו לטנק סמל אסף זמיר הי"ד, עבר תקופת שיקום ממושכת לאחר הפציעה.

השתתפותו במעמד ריגשה רבים מבני הישיבה והקהילה, שציינו כי מראהו של סבג צועד יחד עם חבריו בתהלוכת ספר התורה העניק למעמד משמעות מיוחדת, על רקע התקופה המורכבת שעוברת על מדינת ישראל ועל עולם הישיבות מאז פרוץ המלחמה.

ראש הישיבה, הרב ידידיה זייני, סיכם: "הכנסת ספר תורה היא תמיד רגע של התחדשות רוחנית, אך השנה הדברים מקבלים משמעות עמוקה במיוחד. לראות תלמידים שחזרו משדות הקרב, ובהם גם איתן מאיר שעבר מסע אישי לא פשוט, עומדים יחד סביב ספר התורה, זו תזכורת לכוחות החיים של עם ישראל.

התורה מעניקה לנו את היכולת להמשיך לבנות, לצמוח ולהאיר גם מתוך תקופות מאתגרות. ספר התורה החדש מסמל עבורנו ובפרט עבור העיר חיפה את החיבור בין מסירות הנפש של הדור הזה לבין הנצח הרוחני שמלווה את עם ישראל לאורך הדורות".