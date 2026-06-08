בעקבות המצב הביטחוני, תלמידי ישיבת ההסדר רמלה, יחד עם הר"מים וראש הישיבה הרב אריה הנדלר, הוקפצו בלילה שבין ראשון לשני לבית החולים "אסף הרופא" כדי לסייע בהעברת המחלקות השונות לתת־הקרקע.

במקביל, תלמידי ישיבת מעלה אליהו בתל אביב התייצבו בבית החולים איכילוב וסייעו בהורדת חולים למחלקות האשפוז בתת־הקרקע.

ראש ישיבת רמלה, הרב אריה הנדלר, סיפר על אחת הרופאות שעבדה לצד המתנדבים במהלך הפעילות. הרופאה, בעלת מבטא אמריקאי כבד, פנתה אליו ואמרה, "אתה רואה את כל מה שקורה פה? בגלל זה עליתי לארץ".

הרב הנדלר סיפר כי ביקש ממנה להסביר את דבריה. היא השיבה, "ההתגייסות הזו של קהילה למען בית חולים, אין דבר כזה בשום מקום, ופה אני רואה את זה כבר בפעם השנייה במלחמה הזו וזה פשוט מחמם את הלב. בשביל זה היה כדאי לעלות לארץ".

בישיבת מעלה אליהו בתל אביב התייצבו גם כן תלמידים לסיוע מיידי בבית החולים איכילוב. במסגרת הפעילות הם סייעו בהעברת החולים למחלקות האשפוז שבתת־הקרקע, כחלק מהיערכות בית החולים לנוכח המצב הביטחוני.