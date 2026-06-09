שר המורשת עמיחי אליהו הביע תמיכה עקרונית בחוק יסוד לימוד התורה שמקדמות המפלגות החרדיות.

"ערך לימוד התורה הוא ערך קיומי, הוא לא ערך שולי. בלי התורה אין לנו זכות קיום", אמר בראיון לרדיו 'קול חי'.

עם זאת הוסיף כי מי שלא לומד תורה - עליו להתגייס. "מי שלא לומד תורה ומי שמנצל את החוק כדי לעשות לביתו, אנחנו רוצים שגם הוא יתרום", אמר.

אליהו שילב בריאיון התייחסות אישית לדמותו של סבו, הראשון לציון הרב מרדכי אליהו זצ"ל: "סבא למד תורה מתוך חרפת רעב. אם יש למישהו ספק שאנחנו הולכים בדרכו - כדאי שיבדוק שוב".

כשהושמעו באולפן דבריו של הרב אליהו, הגיב השר בהתרגשות: "אני כולי מלא געגועים לזקיפות הקומה שלו, לאהבת התורה שלו, למידות שלו".

בהמשך הוסיף: "לא משנה אם הלומד תורה הזה עכשיו שחור, או לבן, או צבעוני - העיקר שבשם אלוקינו נזכור. התורה היא ערך יסוד במדינת היהודים".