בלשי תחנת לב הבירה של מחוז ירושלים עצרו הלילה 'על חם' שני חשודים בעת שגרמו נזק במתחם עבודות הרכבת הקלה בצומת בר אילן.

השניים נלקחו לחקירה בתחנת המשטרה, ובמשטרה בוחנים את מידת מעורבותם בנזקים שנגרמו באתר.

האירוע פרץ כשמפרי סדר חסמו את צירי התנועה המרכזיים באזור, הציתו אש במתחם העבודות ופגעו בתשתיות ציבוריות.

קצין משטרה הכריז על הפרת סדר וקרא למפגינים להתפנות מהציר.

משלא נשמעו להוראות, פעלו שוטרי מחוז ירושלים ולוחמי מג"ב לפיזורם בכוח, הדפו את המפרים למדרכות ופתחו את כלל הצירים לתנועה.

במשטרה הדגישו את חומרת האירוע: "מפרי הסדר נקטו אלימות והפנו אותה כלפי תשתיות ציבוריות שאמורות לשרת את כלל תושבי העיר - ובתוך כך פגעו ישירות גם בתושבי האזור. כך לא מקיימים מחאה".

המשטרה הבהירה כי תפעל בכל הכלים למיצוי הדין עם החשודים ועם כל מי שנטל חלק באירועי הוונדליזם ושיבש את מרקם החיים התקין בעיר.