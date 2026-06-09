מסוק קרב מתקדם מסוג אפאצ'י של צבא ארצות הברית התרסק אתמול (שני) במהלך פעילות מבצעית בסמוך למצר הורמוז.

על פי דיווח הבוקר בעיתון ה"ניו יורק טיימס", המבוסס על דבריהם של שני גורמים רשמיים שתודרכו בפרטי התקרית, שני אנשי הצוות שהיו על גבי המסוק חולצו בשלום בתום מבצע חילוץ מהיר.

בשלב זה, סיבת ההתרסקות נחקרת ונבדק האם המסוק הופל כתוצאה מאש נ"מ או טילים של צבא איראן ומשמרות המהפכה, או שמא מדובר בתקלה מכנית פתאומית או בכשל טכני חמור שהוביל לאובדן שליטה.

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, התייחס לנושא ואמר כי "הטייסים בסדר". הוא הבטיח שהממשל והפנטגון יפרסמו דוח רשמי ומפורט אודות נסיבות התקרית והממצאים הראשוניים במהלך היום.

בחודש אפריל חולץ נווט אמריקני שמטוסו הופל באיראן במבצע דרמטי שארך יומיים. כוחות מיוחדים של צבא ארה"ב פעלו תחת אש לאיתורו ולמרות שמטוסי החילוץ הופצצו בשטח.

חודשיים בלבד לאחר אותו אירוע דרמטי, נחשף כי אותו טייס בדיוק שרד אירוע דומה נוסף - כשמטוסו הופל בטעות מאש ידידותית בכווית בתחילת מרץ.