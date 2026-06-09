החוק שמטלטל את המדינה מתוך טיקטוק ערוץ 7

הממשלה צפויה לקדם הצעת חוק שתקבע שתלמידי ישיבות המתמסרים ללימוד תורה לתקופה ארוכה ייחשבו כמי שמבצעים שירות משמעותי למדינת ישראל ולעם היהודי.

מדובר בחוק יסוד: לימוד תורה, ולפי נוסח ההצעה, "לימוד התורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי", ומדינת ישראל תראה חשיבות עליונה בעידוד לימוד התורה ולומדי התורה.

הסעיף המרכזי בהצעה קובע כי לעניין זכויות וחובות, מי שיקבלו על עצמם להתמסר ללימוד תורה לאורך זמן יוכרו כמי שמבצעים שירות משמעותי למדינה.

בדברי ההסבר להצעה נכתב כי לימוד התורה היה לאורך הדורות הבסיס לקיומו של העם היהודי וכי יש לעגן את מעמדו בחוק יסוד.

תומכי ממשלה רבים הביעו התנגדות לחוק והפרשן לענייני חרדים ד"ר אבישי בן חיים אמר: "אני מאוהב בחוק הזה, אבל אסור לעשות אותו עכשיו כי המשמעות היא הפסד בבחירות".

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