פעוטה בת 3 מתה היום (שלישי) מפצעיה בבית חולים רמב"ם, לאחר שנפגעה אנושות אתמול בתאונת דרכים שאירעה בקרית אתא.

התאונה אירעה באזור חניית בניין, ככל הנראה, תושבת המקום נסעה לאחור ולא ראתה את הילדה שהגיחה לפתע מאחורי הרכב.

החובש אברהם פייבלזון סיפר כי "כשהגענו למקום ראינו את הפעוטה כשהיא מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה וסובלת מחבלה רב-מערכתית קשה. התחלנו לבצע פעולות החייאה מתקדמות במקום התאונה, ותוך המשך פעולות ההחייאה פינינו אותה בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבה מוגדר אנוש".

מרמב"ם נמסר הבוקר כי "לאחר מאמצי החייאה ממושכים בפעוטה, נאלצו רופאי בית החולים לקבוע את מותה לפנות בוקר. אנו משתתפים בצער המשפחה".

לפי נתוני ארגון בטרם לבטיחות ילדים, מתחילת 2026 נהרגו 31 ילדים בתאונות דרכים. המנכ"לית אורלי סילבינגר מסרה כי "התאונה ממחישה עד כמה פעוטות פגיעים בסביבת הדרך. שנה אחר שנה, מספר הילדים שנהרגים בתאונות דרכים עולה, והנתונים הקשים מהחודשים האחרונים מרמזים כי גם שנת 2026 עלולה להיות מהקטלניות ביותר שידענו. על כן אנו נדרשים לטיפול דחוף ומיידי למניעת התופעה המסוכנת הזאת ולפעול ולהעלאת המודעות בקרב כל משתמשי הדרך באמצעות מהלכי חינוך והסברה".