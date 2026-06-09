אל"ם ד' נכנס לתפקיד מפקד חטיבת 'יהודה' במקומו של אל"ם ש', אשר שירת בתפקיד בשנתיים האחרונות וימשיך לשרת כנספח צה"ל בדרום קוריאה.

מעמד החילופים נערך במערת המכפלה בראשות מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, מפקד אוגדת 'יהודה ושומרון', תא"ל קובי הלר ובהשתתפות משפחות, מפקדים ומוזמנים נוספים.

תא"ל הלר התייחס לפיגוע שהתרחש השבוע: "פעם נוספת פגשנו את המחיר הכבד של המלחמה בטרור. כוחות הביטחון מהישובים הסמוכים חתרו במהירות למגע ולאחר מרדף אחר המחבל הוא חוסל. אבקש לשלוח תנחומים למשפחתו של חיים זכרו לברכה שבגופו מנע פיגוע קשה עוד יותר ואאחל רפואה שלמה לפצועים".

הוא הוסיף: "בנוסף אבקש לחזק את תושבי הישובים במרחב התפר ואת ראשי הרשויות, שממשיכים גם ברגעים אלו לגלות חוסן מרשים ואורך רוח. החלפת הפיקוד היום של מפקד חטיבת 'יהודה' היא עוד אבן דרך בתקופה זו. חטיבת 'יהודה' היא סיפור של מורשת מפוארת, התיישבות נטועה בקרקע, דוגמא ומופת לחיבור ארוך שנים בין חבל ארץ לאנשים. כאן ניצבת מערת המכפלה, המהווה את אבן היסוד וראשית הדרך של סיפור עמנו. כאן, ממשיכים היום מפקדי ולוחמי החטיבה לפעול למען ביטחון התושבים והמרחב".

"ש' אחי", הוסיף הלר, "היום אתה מסיים שנתיים של פיקוד על חטיבת 'יהודה'. תקופה מאתגרת, מורכבת ומשמעותית במהלכה הובלת את החטיבה בתחושת שליחות עמוקה ובמקצועיות ללא פשרות, לאורך כל הדרך, בלטה בך יושרה מקצועית וערכית יוצאת דופן. כשהמציאות הייתה מורכבת וההחלטות לא היו פשוטות, נשארת נאמן לערכים שלך, לאנשים ולמשימה. אתה מפקד עם מנהיגות קרבית, מוביל מלפנים ומאמין בדוגמה אישית אותנטית".

הוא המשיך ואמר כי "אירועי השבעה באוקטובר השאירו אצל כולנו צריבה עמוקה, אך אצלך הם הפכו גם למצפן מקצועי ופיקודי. השקעת מאמצים רבים במוכנות, בכשירות, בתרגול ובהערכות המפקדים והלוחמים לתרחישים השונים, מתוך החובה העמוקה שלנו להגן על התושבים ואזרחי מדינת ישראל".

הלר פנה למפקד הנכנס ואמר: "ד', אתה מקבל היום את הפיקוד על אחת החטיבות המשמעותיות והמורכבות באוגדת יהודה ושומרון. אתה מגיע עם ניסיון מבצעי רב, עם עשייה משמעותית בלחימה בפיקוד הדרום, עם היכרות עמוקה בבניין הכוח והכשרת דור של לוחמים בחטיבת הנח"ל. עוד עבודה רבה לפנינו. הובל את החטיבה קדימה בנחישות, באחריות ובשיקול דעת כשערכיך מלווים אותך. אני, מפקדי החטיבות ומטה האוגדה - איתך מרגע זה ובכל אתגר".

אל"ם ש' אמר: "בשנתיים האחרונות זכיתי לפקד על אחת הגזרות החשובות, היפות, המעניינות והמורכבות ביותר בארץ. עם הזכות הגדולה הגיעה אחריות גדולה יותר. העשייה המבצעית נעשתה בזכות גדודים רבים, בסדיר ומילואים אשר פעלו לילות כימים למשימת ההגנה. זו הזדמנות לומר תודה גדולה לכל אותם לוחמים ולוחמות, מפקדים ומפקדות - אלו בסדיר, אשר בשלוש השנים האחרונות מתמודדים עם מציאות בלתי נתפסת, מתמרון להגנה, מלחימה לביטחון השוטף".

לדבריו, "דור הניצחון הזה הוא העתיד של מדינת ישראל ואיזה עתיד מדהים מחכה לנו אם כך. ולאלו במילואים, שמוותרים פעם אחר פעם על בית, משפחה ולימודים. אלו שמתייצבים כל פעם מחדש. על אף קושי בלתי רגיל. אלו שהזכירו לנו שבלי משרתי המילואים אין לנו סיכוי".

"חברון היא מקום של חיבורים", הוסיף אל"ם ש', "כאן למדתי יותר מבכל מקום, שהבנת האחר, שיח בריא ואמיתי, לצד לקיחת אחריות ושיתוף פעולה, הם המפתח, הם הדרך שלנו כעם וכחברה. תודה לכם התושבים על החיבוק העוטף, על עשייה משמעותית ועל הזכות להגן עליכם".

הוא פנה למחליפו ואמר: "ד', אתה מקבל את הפיקוד על אחד המקומות המורכבים ביותר במדינת ישראל. אבל גם אחד המקומות היפים והמשמעותיים ביותר. גזרה בה האויב אכזר ואסור לתת לו להרים את הראש, גזרה בה יש התיישבות אוהבת, ערכית וממלכתית, גזרה בה המורכבות היא אינסופית. אתה האדם הנכון בזמן הנכון. לוחם ומפקד אמיץ, עתיר ניסיון קרבי. מהיכרותי איתך, אין לי ספק שתיקח את החטיבה לשיאים חדשים".

"לעמוד כאן הערב", פתח המפקד הנכנס אל"ם ד', "במערת המכפלה, בלב חברון - עיר האבות, המקום שבו נטועים שורשי עמנו, המקום שבו ההיסטוריה היהודית איננה רק זיכרון אלא מציאות חיה ונושמת - זו זכות גדולה עבורי, ובעיקר אחריות כבדה ומחייבת".

"יש משהו עמוק במיוחד בכניסה לתפקיד מפקד חטיבת יהודה דווקא כאן. כאן, במקום שבו פסעו אבותינו ואימותינו; כאן, מול הדורות שקדמו לנו ומול הדורות שעוד יבואו; כאן, בלב המרחב שבו נפגשים עבר, הווה ועתיד - ומתכנסים כולם למשימה אחת: להגן, לשמור, להוביל ולפעול מתוך תחושת שליחות".

הוא פנה לקודמו בתפקיד: "מפקד החטיבה היוצא, אל"ם ש', הובלת בנחישות והתקפיות את החטיבה בשנתיים האחרונות וקבעת הישגים מרשימים בשטח. תודה לך על העברת המקל הסדורה, בטוח שתמשיך בשירות צבאי בליבת העשייה המבצעית. בהזדמנות זו, תודה מיוחדת למשפחתך על העמידה האיתנה בתקופה מאתגרת, מאחל לכם רגעים של נחת, שלווה ושגרה".

לסיום אמר: "אני נושא בליבי את זיכרון הלוחמים והמפקדים שאיבדתי בדרך ומתחייב כי הם יהוו מצפן עבורי ועבור החטיבה כולה. אסיים בדבריו של מפקד החטיבה לשעבר, אל"ם דרור ויינברג זכרו לברכה: 'יש מקומות שבהם אתה עומד - ואתה יודע בדיוק למה אתה כאן'. הערב, כאן במערת המכפלה, בעיר האבות, אני יודע בדיוק למה אנחנו כאן. להגן על הבית. לשמור על העם, ולבצע את המשימה - באחריות, בענווה, ובנחישות".