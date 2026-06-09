נעצרו החשודים בפריצה לתחנת המשטרה דוברות המשטרה

שוטרי מחוז ירושלים עצרו הלילה (שלישי) שלושה חרדים החשודים במעורבות בהפרת הסדר האלימה ובפריצה למתחם תחנת המשטרה בבית שמש, שאירעו לפני כשבוע.

על פי המשטרה, ביום שני שעבר פרצו מפרי סדר בכוח את אחד משערי התחנה ונכנסו למתחם. במהלך האירוע התפתחה הפרת סדר אלימה שכללה ונדליזם, הצבת סלעים בצירי תנועה והצתת מוקדי אש שפגעו בעצים ובצמחייה באזור.

כוחות המשטרה ולוחמי מג"ב שפעלו במקום הדפו את המתפרעים מחוץ למתחם ופיזרו את ההתקהלות באמצעות אמצעים לפיזור הפרות סדר.

בעקבות האירוע נפתחה חקירה בתחנת בית שמש, שבמהלכה גובש חשד נגד שלושה מעורבים מרכזיים. הלילה פשטו בלשי התחנה ולוחמי יחידת מתפ"א על בתיהם של החשודים, בני 26, 46 ו-56, תושבי העיר, ועצרו אותם לחקירה.

במשטרה מסרו כי בתום החקירה יובאו החשודים לבית המשפט, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרם.

מפקד מחוז ירושלים, ניצב אבשלום פלד, אמר כי "האירוע החמור שהתרחש בתחנת בית שמש, שבו מפרי סדר פתחו בהתפרעות אלימה ופרצו לתוך מתחם התחנה, מהווה חציית קו אדום ופגיעה ישירה במוסדות החוק של מדינת ישראל".

לדבריו, "לא נסבול כל פגיעה בסמלי שלטון ובשוטרים הפועלים לשמירה על החוק והציבור. המעצרים שבוצעו הלילה הם רק שלב אחד בפעילות אכיפה נחושה ומתמשכת נגד כל מי שהיה מעורב באירועים".