בעיתון 'המבשר' החרדי תקפו הבוקר (שלישי) בחריפות את שר האוצר בצלאל סמוטריץ' על רקע התנגדותו לשורת מהלכים שמבקשות המפלגות החרדיות לקדם סביב סוגיית חוק הגיוס "והתבטאויותיו האחרונות" בנושא.

בעיתון צוטטו גורמים שטענו כי סמוטריץ' אינו מסייע לקדם את חוק המעונות - חוק שנועד להייטיב עם חייבי גיוס חרדים ובני משפחותיהם.

הביקורת מתמקדת בשורה של סוגיות, ובהן הסתייגותו של שר האוצר מלהעניק את תמיכתו לחוק יסוד: לימוד התורה - חוק שצפוי להעניק פטור לציבור החרדי משירות צבאי, וישווה בין תלמיד ישיבה ללוחם מבחינת זכויות.

הגורמים הביעו אכזבה עמוקה מסירובו של סמוטריץ' לקדם את המהלכים, המיועדים להיטיב עם עשרות אלפי חייבי הגיוס במגזר החרדי.

הגורמים טענו, "דווקא בשעה שבה אנו עדים לרדיפה אחרי לומדי התורה, היה מצופה משר האוצר הדתי להבין את גודל השעה ולהתייצב בצורה ברורה לצידם".

לדברי אותם גורמים, לאורך השנים קידמו סמוטריץ' וחברי הציונות הדתית חוקים ויוזמות הקשורים להתיישבות בעלויות תקציביות אדירות, וכל זה התאפשר בזכות השותפות הקואליציונית עם הנציגות החרדית.

בהמשך הדברים נמתחה ביקורת על חוסר ההדדיות, לשיטתם, מצד שר האוצר. נכתב כי "אי אפשר לדרוש הבנה ושותפות כאשר מדובר בצרכים של ציבור אחד, ובאותה שעה להפנות עורף כאשר מדובר ביסוד הקיום של כלל ישראל".

המאמר נחתם בתקווה לשינוי בעמדתו של שר האוצר: "אנו מקווים שסמוטריץ' יתעשת, יבחן מחדש את התנהלותו ויבין כי עליו להתייצב לצד התורה ולומדיה".