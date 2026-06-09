תקיפות צה"ל בעזה דובר צה"ל

צה"ל תקף השבוע במרחב חאן יונס את המפקדה הראשית של המשטרה הימית של ארגון הטרור חמאס, ששימשה לטענת הצבא לקידום ולהוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל.

על פי הודעת צה"ל, בתקיפה חוסלו מספר מחבלים שפעלו במתחם, בהם אסמאעיל אללחאם, מפקד חולייה בזרוע הצבאית של חמאס.

בצה"ל ציינו כי המשטרה הימית ברצועת עזה פועלת בכפוף לזרוע הצבאית של חמאס ומעורבת בקידום, הכוונה והוצאה לפועל של פעולות טרור.

עוד נמסר כי במפקדה שבחאן יונס בוצעו ניסיונות שיקום והתעצמות של הארגון תוך ניצול תשתיות המוצגות כאזרחיות.

בנוסף הודיע צה"ל כי במהלך השבוע שעבר הותקפו והושמדו שלושה מחסני אמצעי לחימה של חמאס בדרום רצועת עזה, שנועדו לשמש לפגיעה בכוחות צה"ל.

לפי הצבא, טרם התקיפה ולאחר פרסום אזהרות מקדימות לאוכלוסייה, זוהו מחבלים מהזרוע הצבאית של חמאס שניסו להבריח אמצעי לחימה מהמחסנים באמצעות כלי רכב. בעקבות הזיהוי הותקפו המחבלים יחד עם אמצעי הלחימה שהועמסו.

בצה"ל הוסיפו כי לאחר תקיפת המחסנים זוהו פיצוצי משנה, שלדבריהם מעידים על הימצאות אמצעי לחימה במקום.

"כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי", נמסר.