ועידת פעמונים השנתית ה-5 לחוסן כלכלי תתקיים מחר (רביעי) בקריה האקדמית אונו, ובמהלכה ייחשף מדד פעמונים לשנת 2025.

השנה תעמוד הוועידה בסימן "צעירים וכסף - בואו נדבר על זה", ותתמקד באתגרים הכלכליים והחברתיים של צעירי ישראל.

האירוע, אליו אזלו הכרטיסים בשלב מוקדם, ישודר גם בלייב בין השעות 10:00 ל-12:00. במהלך הוועידה יתכנסו אנשי מפתח בתחומי הכלכלה והחברה לדיונים ופאנלים מקצועיים.

את הפאנל המרכזי שיעסוק באתגרי הדור הצעיר ינחה העיתונאי אסף ליברמן. בפאנל ישתתפו נורית פלתר מבנק ישראל, סיון קורן מהתאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארצית, דוקטור תמי חלמיש-אייזנמן מארגון אלומה והאשם חוסיין ממשרד העבודה והרווחה והביטחון החברתי.

במהלך היום יתקיימו דיוני עומק בנושאים ובהם השפעת הרשתות החברתיות ותרבות הפומו על ניהול תקציב, הקשר שבין לחץ כלכלי למצב נפשי והשפעת התפתחות הבינה המלאכותית על פערים כלכליים. בנוסף יידונו סוגיות של קבלת החלטות כלכליות בתנאי אי ודאות והאתגרים העומדים בפני צעירים עצמאיים.

את הוועידה תחתום מתנדבת הארגון שיר סיגל, בתם של שורדי השבי אביבה וקית' סיגל, שתעסוק בנושאים של אומץ ואחריות.