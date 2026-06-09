כוחות אוגדה 36 פועלים באזור העיר צור והסביבה בדרום לבנון, וצה"ל המשיך גם הבוקר את פעילותו לטיהור תשתיות הטרור של חיזבאללה ברכס הבופור ובמרחב א-נבטיה.

דובר צה"ל בערבית, אלוף-משנה אביחי אדרעי, פרסם הבוקר התרעת פינוי לתושבי צור והאזורים הסמוכים. לפי דיווחים, לראשונה כללה ההתרעה גם את הרובע הנוצרי בעיר.

אדרעי קרא לתושבים להתפנות באופן מיידי צפונה, מעבר לנהר א-זהראני, והזהיר כי צה"ל צפוי לפעול נגד תשתיות ופעילי חיזבאללה באזור. לדבריו, נוכחות בקרבת אנשי ארגון הטרור או מתקניו הצבאיים מסכנת את חיי האזרחים.

עוד ציין כי חיזבאללה פועל גם מתוך שכונות נוצריות בעיר, וכי כל מבנה המשמש לצרכים צבאיים עלול להיות יעד לתקיפה. בצה"ל הדגישו כי הפעילות מתבצעת בעקבות הפרות הסכמות הפסקת האש וירי לעבר העורף הישראלי.

במקביל דיווחה רשת "אל-מיאדין" הלבנונית, המזוהה עם חיזבאללה, כי מטוסי קרב ישראליים ביצעו שורת תקיפות באזור אל-ראביה שבגזרת צור. בהמשך דווח בכלי תקשורת נוספים בלבנון כי התקיפות נמשכו גם בשעות הבוקר המאוחרות.

בעיתון הלבנוני "אל-אחבאר", המזוהה אף הוא עם חיזבאללה, נטען כי ישראל הגבירה את פעילותה בדרום לבנון לאחר כניסת ההבנות בין ישראל לאיראן לתוקף.

לפי הדיווח, התקיפות כוללות גם פעולות הנדסיות והרס תשתיות, בניסיון למנוע את התבססות חיזבאללה במרחב שמדרום לליטני ולא-זהראני.