קצין מילואים ראשי, תא"ל בני בן ארי דובר צה"ל

צה"ל ציין אתמול (שני) את יום ההוקרה למשרתי מערך המילואים, והדגיש את תרומתם של מאות אלפי החיילים שעזבו את שגרת חייהם, משפחותיהם ומקומות עבודתם לטובת המשימה הלאומית.

בצה"ל הדגישו כי מצבת המילואים גדלה בעשרות אלפי משרתים מאז תחילת המלחמה, לצד הקמת עשרות מסגרות ויחידות חדשות שנועדו לתת מענה לצרכים המבצעיים בכלל הזירות.

מהנתונים שפרסם צה"ל עולה כי ממוצע ימי שירות המילואים הפעיל עמד בשנת 2024 על כ-94 ימים, ובשנת 2025 על כ-78 ימים. עוד נמסר כי כ-37 אחוזים ממשרתי המילואים הם הורים.

בצה"ל פרסמו גם את חמש הערים שבהן מספר משרתי המילואים הוא הגבוה ביותר: תל אביב-יפו עם כ-42 אלף משרתים, ירושלים עם כ-23 אלף, ראשון לציון עם כ-16 אלף, באר שבע עם כ-15 אלף וחיפה עם כ-14 אלף.

בהודעת צה"ל נמסר כי מאז פרוץ המלחמה התייצבו מאות אלפי משרתי מילואים מתוך תחושת שליחות, אחריות ומחויבות לביטחון המדינה. בצבא ציינו כי גם ביממה האחרונה גויסו משרתי מילואים נוספים באגפים ובזרועות השונות.

"אנו מצדיעים למשרתים ולבני משפחותיהם על המסירות, ההקרבה והנכונות להתייצב פעם אחר פעם, בכל זמן ובכל מקום, למען ביטחון מדינת ישראל ואזרחיה. יחד איתם, כתף אל כתף פועלים משרתי החובה והקבע בשליחות ובמסירות", נמסר.