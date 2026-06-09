שר האוצר ויו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' הבהיר הבוקר (שלישי) כי מפלגתו לא תאפשר לקדם את חוק יסוד: לימוד תורה בנוסח המבקש להעניק ללומדי תורה מעמד שווה לזה של משרתים.

החוק, שהוגש על ידי יהדות התורה ובהמשך גם על ידי ש"ס בנוסח דומה, צפוי לעלות השבוע להצבעה בקריאה טרומית.

לפי ההצעה, מי שיתמסרו ללימוד תורה לאורך זמן יוכרו כמי שמבצעים שירות משמעותי למדינת ישראל ולעם היהודי, גם בכל הנוגע לזכויות וחובות.

מסיעת הציונות הדתית נמסר כי "לא נאפשר לקדם חוק שישווה את מעמדם ותנאיהם של מי שנמנעים משירות צבאי למעמדם ותנאיהם של משרתים בצה"ל".

עוד הבהירו בסיעה כי יתמכו רק בנוסח שיעגן את לימוד התורה כערך יסוד במדינת ישראל, ללא השוואה בין תלמידי ישיבות לבין חיילים ומשרתי מילואים.

מאוחר יותר, בשת התנגדות 'הציונות הדתית' ושרים נוספים, הודיע מזכיר הממשלה יוסי פוקס כי הסעיף שמשווה בין לומדי תורה למשרתים יוסר מהחוק.

ברקע המחלוקת עומד גם הוויכוח המשפטי סביב חוק הגיוס. יוזמי החוק סבורים כי עיגון מעמדו של לימוד התורה בחוק יסוד יחזק את מעמדו החוקתי ויעניק משקל משמעותי יותר בדיונים עתידיים הנוגעים להסדרת מעמדם של תלמידי הישיבות.

יו"ר ש"ס אריה דרעי החריף את המסרים והציב אולטימטום לקואליציה. "דווקא בימים אלו, כשעם ישראל זקוק ליותר זכויות להצלחת המערכה מול אויביו, אנו דורשים להעלות כבר השבוע את חוק יסוד: לימוד תורה להצבעה - כתנאי לתמיכה בכל חוק אחר", אמר בישיבת הסיעה.

גם ביהדות התורה החליטו להצטרף לדרישת ש"ס ולהפעיל לחץ על הקואליציה לקדם את החוק, בעוד בציונות הדתית מבהירים כי יתנגדו לכל נוסח שייצור השוואה בין לומדי תורה לבין מי שנושאים בנטל השירות הצבאי.